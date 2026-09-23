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Lake & Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 2
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 3
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 4
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 5
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 6
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 7
Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 2
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 3
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 4
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 5
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 6
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 7
  • Lake &amp; Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642459
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Lake & Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538900934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Трек-лист
Knife-Edge, From The Beginning, Lucky Man, Still. You Turn Me On, Cest La Vie, Tarkus (II. Stones Of Years), Fanfare For The Common Man, Great Gates Of Kiev (Live), Tank, Tiger In A Spotlight, Karn Evil 9 1st Impression, Part 2, The Barbarian, Bitches Crystal, Jeremy Bender, Hoedown, Nutrocker (Live), Trilogy, Take A Pebble, I Believe In Father Christmas, Canario
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Knife-Edge, From The Beginning, Lucky Man, Still. You Turn Me On, Cest La Vie, Tarkus (II. Stones Of Years), Fanfare For The Common Man, Great Gates Of Kiev (Live), Tank, Tiger In A Spotlight, Karn Evil 9 1st Impression, Part 2, The Barbarian, Bitches Crystal, Jeremy Bender, Hoedown, Nutrocker (Live), Trilogy, Take A Pebble, I Believe In Father Christmas, Canario



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538900934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Emerson, Lake & Palmer
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Трек-лист
Knife-Edge, From The Beginning, Lucky Man, Still. You Turn Me On, Cest La Vie, Tarkus (II. Stones Of Years), Fanfare For The Common Man, Great Gates Of Kiev (Live), Tank, Tiger In A Spotlight, Karn Evil 9 1st Impression, Part 2, The Barbarian, Bitches Crystal, Jeremy Bender, Hoedown, Nutrocker (Live), Trilogy, Take A Pebble, I Believe In Father Christmas, Canario
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Knife-Edge, From The Beginning, Lucky Man, Still. You Turn Me On, Cest La Vie, Tarkus (II. Stones Of Years), Fanfare For The Common Man, Great Gates Of Kiev (Live), Tank, Tiger In A Spotlight, Karn Evil 9 1st Impression, Part 2, The Barbarian, Bitches Crystal, Jeremy Bender, Hoedown, Nutrocker (Live), Trilogy, Take A Pebble, I Believe In Father Christmas, Canario


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - The Ultimate Collection (coloured) (Half Speed) (4050538900934) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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