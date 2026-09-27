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0884860516013, Eloy, Echoes From The Past (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0884860516013, Eloy, Echoes From The Past (coloured) виниловая пластинка

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0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 1
0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 2
0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 3
0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 4
0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 5
0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 6
0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 1
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 2
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 3
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 4
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 5
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 6
  • 0884860516013, Виниловая пластинка Eloy, Echoes From The Past (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0884860516013, Eloy, Echoes From The Past (coloured) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0884860516013, Eloy, Echoes From The Past (coloured) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Eloy / Echoes From The Past - настоящая находка для поклонников прогрессивного рока и эпических звуковых путешествий. Этот альбом от германской рок-группы Eloy перенесет вас в мир фантастических мелодий и захватывающих музыкальных историй. Eloy известны своим уникальным стилем и живыми выступлениями, и Echoes From The Past полностью отражает их мастерство и талант. В каждой композиции слышится неподдельная энергия и глубокое музыкальное погружение, которые заставят ваше сердце биться в унисон с каждой нотой. Виниловая пластинка Eloy / Echoes From The Past выполнена в элегантном дизайне красного цвета, который придает ей особую привлекательность и стиль. Она станет не только источником неповторимого звучания, но и великолепным дополнением к вашей коллекции виниловых записей.

Отзывы о товаре 0884860516013, Eloy, Echoes From The Past (coloured) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Eloy / Echoes From The Past - настоящая находка для поклонников прогрессивного рока и эпических звуковых путешествий. Этот альбом от германской рок-группы Eloy перенесет вас в мир фантастических мелодий и захватывающих музыкальных историй. Eloy известны своим уникальным стилем и живыми выступлениями, и Echoes From The Past полностью отражает их мастерство и талант. В каждой композиции слышится неподдельная энергия и глубокое музыкальное погружение, которые заставят ваше сердце биться в унисон с каждой нотой. Виниловая пластинка Eloy / Echoes From The Past выполнена в элегантном дизайне красного цвета, который придает ей особую привлекательность и стиль. Она станет не только источником неповторимого звучания, но и великолепным дополнением к вашей коллекции виниловых записей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0884860516013, Eloy, Echoes From The Past (coloured) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5720 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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