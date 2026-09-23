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Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 3
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 4
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 5
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 6
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 7
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 8
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 9
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 10
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 11
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 12
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 13
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 14
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 4
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 5
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 6
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 7
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 8
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 9
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 10
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 11
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 12
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 13
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 14
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
Начислим 588 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642451
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Трек-лист
Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Трек-лист
Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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