Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом американской группы Earth, Wind &amp;amp;amp; Fire, вышедший в 1977 году. Альбом поднялся до №1 и №3 в чартах Billboard Top Soul Album и Billboard 200. Альбом стал трижды платиновым в США, золотым в Канаде и серебрянным в Великобритании. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле содержит оригинальный постер и вкладыши. Группа Earth Wind &amp;amp;amp; Fire была образована в 1969 году в американском городе Чикаго. Исполняют Earth Wind &amp;amp;amp; Fire музыку в стиле фанк, соул и диско. Их дебютный альбом вышел в 1971 году, однако настоящая популярность пришла к ним только к середине 70-х, когда музыканты заключили контракт с лейблом Columbia. Все диски Earth Wind &amp;amp;amp; Fire c 1973 по 1979 год получили, как минимум, платиновый статус. Сингл 1975 года Shining Star возглавил американский хит-парад. Общие продажи альбомов группы составили 90 миллионов экземпляров по всему миру. Коллектив продолжает работу до сих пор.
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