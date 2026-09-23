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Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка

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Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 1
Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 2
Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 3
Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 4
Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
All N All
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 1
  • Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 2
  • Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 3
  • Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 4
  • Wind &amp; Fire Earth - All &#039;N All (8719262006720) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642445
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
8.72E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
All N All
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом американской группы Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire, вышедший в 1977 году. Альбом поднялся до №1 и №3 в чартах Billboard Top Soul Album и Billboard 200. Альбом стал трижды платиновым в США, золотым в Канаде и серебрянным в Великобритании. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле содержит оригинальный постер и вкладыши. Группа Earth Wind &amp;amp;amp;amp; Fire была образована в 1969 году в американском городе Чикаго. Исполняют Earth Wind &amp;amp;amp;amp; Fire музыку в стиле фанк, соул и диско. Их дебютный альбом вышел в 1971 году, однако настоящая популярность пришла к ним только к середине 70-х, когда музыканты заключили контракт с лейблом Columbia. Все диски Earth Wind &amp;amp;amp;amp; Fire c 1973 по 1979 год получили, как минимум, платиновый статус. Сингл 1975 года Shining Star возглавил американский хит-парад. Общие продажи альбомов группы составили 90 миллионов экземпляров по всему миру. Коллектив продолжает работу до сих пор.

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
8.72E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
All N All
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Восьмой студийный альбом американской группы Earth, Wind &amp;amp;amp;amp; Fire, вышедший в 1977 году. Альбом поднялся до №1 и №3 в чартах Billboard Top Soul Album и Billboard 200. Альбом стал трижды платиновым в США, золотым в Канаде и серебрянным в Великобритании. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле содержит оригинальный постер и вкладыши. Группа Earth Wind &amp;amp;amp;amp; Fire была образована в 1969 году в американском городе Чикаго. Исполняют Earth Wind &amp;amp;amp;amp; Fire музыку в стиле фанк, соул и диско. Их дебютный альбом вышел в 1971 году, однако настоящая популярность пришла к ним только к середине 70-х, когда музыканты заключили контракт с лейблом Columbia. Все диски Earth Wind &amp;amp;amp;amp; Fire c 1973 по 1979 год получили, как минимум, платиновый статус. Сингл 1975 года Shining Star возглавил американский хит-парад. Общие продажи альбомов группы составили 90 миллионов экземпляров по всему миру. Коллектив продолжает работу до сих пор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - All 'N All (8719262006720) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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