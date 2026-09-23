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0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) виниловая пластинка

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0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 1
0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 2
0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 3
0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 1
  • 0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 2
  • 0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 3
  • 0821797202725, Виниловая пластинка Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
Начислим 588 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) виниловая пластинка

Переиздание на виниле четвертого альбома One of These Nights американской рок-группы Eagles. оригинальная пластинка вышла в 1975 году, в то время группе было присуще мягкое фолк и кантри звучание. В новое издание включены все 9 оригинальных треков. Американская рок-группа Eagles зародилась в 1971 году. Их основной стиль – это мелодичный софт- и кантри-рок. В свой золотой период с 1971 по 1981 годы альбомы коллектива 4 раза возглавляли чарт Billboard Top 200, а синглы 5 раз занимали первые места в чарте Billboard Hot 100. В мире было продано 65 млн. копий их альбомов. Пластинка «Their Greatest Hits 1971—1975» до сих пор является самым коммерчески успешным альбомом в истории США (всего было продано 29 млн. копий).

Отзывы о товаре 0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание на виниле четвертого альбома One of These Nights американской рок-группы Eagles. оригинальная пластинка вышла в 1975 году, в то время группе было присуще мягкое фолк и кантри звучание. В новое издание включены все 9 оригинальных треков. Американская рок-группа Eagles зародилась в 1971 году. Их основной стиль – это мелодичный софт- и кантри-рок. В свой золотой период с 1971 по 1981 годы альбомы коллектива 4 раза возглавляли чарт Billboard Top 200, а синглы 5 раз занимали первые места в чарте Billboard Hot 100. В мире было продано 65 млн. копий их альбомов. Пластинка «Their Greatest Hits 1971—1975» до сих пор является самым коммерчески успешным альбомом в истории США (всего было продано 29 млн. копий).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Recording) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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