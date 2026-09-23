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Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка

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Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
When Dream And Day Unite
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262016781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
When Dream And Day Unite
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Fortune In Lies, Status Seeker, The Ytse Jam, The Killing Hand, Light Fuse And Get Away, Afterlife, The Ones Who Help To Set The Sun, Only A Matter Of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедшего в 1989 году. Dream Theater - американская группа, созданная в 1985 году. Группа стоит у истоков стиля "прогрессивный метал" и является одним из наиболее известных его представителей. Композиции коллектива отличаются необычной структурой и наличием сложных инструментальных партий.

Отзывы о товаре Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262016781]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
When Dream And Day Unite
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
A Fortune In Lies, Status Seeker, The Ytse Jam, The Killing Hand, Light Fuse And Get Away, Afterlife, The Ones Who Help To Set The Sun, Only A Matter Of Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедшего в 1989 году. Dream Theater - американская группа, созданная в 1985 году. Группа стоит у истоков стиля "прогрессивный метал" и является одним из наиболее известных его представителей. Композиции коллектива отличаются необычной структурой и наличием сложных инструментальных партий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - When Dream And Day Unite (8719262016781) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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