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The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка

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The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 1
The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 2
The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 3
The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 4
The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Delfonics
Альбом (сингл)
La La Means I Love You
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 1
  • The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 2
  • The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 3
  • The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 4
  • The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642410
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Delfonics
Альбом (сингл)
La La Means I Love You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир невероятного соула с виниловой пластинкой The Delfonics / La La Means I Love You. Этот альбом - это истинная жемчужина соул-музыки, исполняемой неподражаемой группой Delfonics. Звучание винила приносит особую атмосферу и теплоту в каждую песню. Нежные мелодии и волнующие голоса погрузят вас в мир нежности и любви.

Отзывы о товаре The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Delfonics
Альбом (сингл)
La La Means I Love You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир невероятного соула с виниловой пластинкой The Delfonics / La La Means I Love You. Этот альбом - это истинная жемчужина соул-музыки, исполняемой неподражаемой группой Delfonics. Звучание винила приносит особую атмосферу и теплоту в каждую песню. Нежные мелодии и волнующие голоса погрузят вас в мир нежности и любви.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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