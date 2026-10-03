The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Delfonics
Альбом (сингл)
La La Means I Love You
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642410
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Delfonics
Альбом (сингл)
La La Means I Love You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир невероятного соула с виниловой пластинкой The Delfonics / La La Means I Love You. Этот альбом - это истинная жемчужина соул-музыки, исполняемой неподражаемой группой Delfonics. Звучание винила приносит особую атмосферу и теплоту в каждую песню. Нежные мелодии и волнующие голоса погрузят вас в мир нежности и любви.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Delfonics
Альбом (сингл)
La La Means I Love You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в мир невероятного соула с виниловой пластинкой The Delfonics / La La Means I Love You. Этот альбом - это истинная жемчужина соул-музыки, исполняемой неподражаемой группой Delfonics. Звучание винила приносит особую атмосферу и теплоту в каждую песню. Нежные мелодии и волнующие голоса погрузят вас в мир нежности и любви.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Delfonics - La La Means I Love You (8719262004566) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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