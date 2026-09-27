8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка
Виниловая пластинка Sarah Vaughan & Quincy Jones / You're Mine You (1LP) - это великолепное сотрудничество двух великих музыкантов, легендарной вокалистки Сары Воэн и талантливого композитора и дирижера Квинси Джонса, запечатленное на одном прекрасном альбоме. Альбом You're Mine You представляет собой потрясающую коллекцию музыкальных произведений, исполненных с непревзойденным мастерством и эмоциональной глубиной. Он звучит страстно, утонченно и искренне, позволяя почувствовать всю магию и чувственность голоса Сары Воэн. В каждой песне можно услышать слияние прекрасной мелодики, потрясающей аранжировки и потребности человеческого сердца в любви и принадлежности. Этот альбом является настоящим сокровищем для коллекционеров виниловых пластинок и истинных ценителей музыки. Купить виниловую пластинку Sarah Vaughan & Quincy Jones / You're Mine You (1LP) - это возможность ощутить эстетику и неповторимость винилового звука, погрузиться в прекрасные музыкальные моменты и насладиться великолепным мастерством исполнителей. Позвольте себе испытать удовольствие от звучания ретро-формата и обогатить свою коллекцию музыкальных шедевров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитThe Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBob Dylan - Oh Mercy (0889854384210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитCypress Hill, Cypress Hill (0889854344016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - Morrison Hotel (Deluxe Edition) (0075596067515) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре 8437012830776, Vaughan, Sarah; Jones, Quincy, You're Mine You виниловая пластинка