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Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка

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Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото 1
Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото 2
Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Vai
Альбом (сингл)
Vai/Gash
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642358
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Загружаем...
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Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020509632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Vai
Альбом (сингл)
Vai/Gash
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
In the Wind, Busted, Let's Jam, Woman Fever, She Saved My Life Tonight, Danger Zone, New Generation, Flowers Of Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка

«Vai / Gash» - студийный альбом 2023 года знаменитого американского рок-музыканта Стивена Вайя. Стивен Сиро Вай (родился 6 июня 1960 года) - американский гитарист, композитор, автор песен и продюсер. Трехкратный обладатель премии "Грэмми" и пятнадцатикратный ее номинант, Вай начал свою музыкальную карьеру в 1978 году в возрасте восемнадцати лет в качестве ассистента Фрэнка Заппы, и играл в группе Заппы с 1980 по 1983 год В 1983 году он начал сольную карьеру и на сегодняшний день выпустил восемь сольных альбомов. Он записывался и гастролировал с Alcatrazz, Дэвидом Ли Ротом и Whitesnake, а также сотрудничал с такими исполнителями, как Public Image Ltd, Mary J. Blige, Spinal Tap, Alice Cooper, Mot?rhead и Polyphia. Кроме того, Вай гастролировал с такими проектами, как G3, Zappa Plays Zappa, Experience Hendrix, а также был хедлайнером многих международных туров. Вай был описан как очень «индивидуалистичный» исполнитель и как часть поколения «виртуозов» тяжелого рока и метала, которые вышли на первый план в 1980-х годах. Он выпустил свой первый сольный альбом «Flex-Able» в 1984 году, а его самый успешный релиз, «Passion and Warfare» (1990), был описан как "самый богатый и лучший хард-роковый гитарный виртуозный альбом 80-х годов". Журнал Guitar World признал его "10-м величайшим гитаристом мира". В общей сложности Стивен Вай продал более 15 миллионов своих записей!

Отзывы о товаре Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020509632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Vai
Альбом (сингл)
Vai/Gash
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
In the Wind, Busted, Let's Jam, Woman Fever, She Saved My Life Tonight, Danger Zone, New Generation, Flowers Of Fire
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Vai / Gash» - студийный альбом 2023 года знаменитого американского рок-музыканта Стивена Вайя. Стивен Сиро Вай (родился 6 июня 1960 года) - американский гитарист, композитор, автор песен и продюсер. Трехкратный обладатель премии "Грэмми" и пятнадцатикратный ее номинант, Вай начал свою музыкальную карьеру в 1978 году в возрасте восемнадцати лет в качестве ассистента Фрэнка Заппы, и играл в группе Заппы с 1980 по 1983 год В 1983 году он начал сольную карьеру и на сегодняшний день выпустил восемь сольных альбомов. Он записывался и гастролировал с Alcatrazz, Дэвидом Ли Ротом и Whitesnake, а также сотрудничал с такими исполнителями, как Public Image Ltd, Mary J. Blige, Spinal Tap, Alice Cooper, Mot?rhead и Polyphia. Кроме того, Вай гастролировал с такими проектами, как G3, Zappa Plays Zappa, Experience Hendrix, а также был хедлайнером многих международных туров. Вай был описан как очень «индивидуалистичный» исполнитель и как часть поколения «виртуозов» тяжелого рока и метала, которые вышли на первый план в 1980-х годах. Он выпустил свой первый сольный альбом «Flex-Able» в 1984 году, а его самый успешный релиз, «Passion and Warfare» (1990), был описан как "самый богатый и лучший хард-роковый гитарный виртуозный альбом 80-х годов". Журнал Guitar World признал его "10-м величайшим гитаристом мира". В общей сложности Стивен Вай продал более 15 миллионов своих записей!
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Отзывы


Steve Vai - Vai / Gash (Lp, Gatefold) (0810020509632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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