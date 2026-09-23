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Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка

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Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 1
Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 2
Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 3
Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 4
Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Twilight Force
Альбом (сингл)
At The Heart Of Wintervale
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 1
  • Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 2
  • Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 3
  • Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 4
  • Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629634872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Twilight Force
Альбом (сингл)
At The Heart Of Wintervale
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка

At the Heart of Wintervale — четвёртый студийный альбом шведской симфо-пауэр-метал группы Twilight Force. Альбом был выпущен 20 января 2023 года на лейбле Nuclear Blast. Его продюсировали Линд и Блэквальд.

Отзывы о товаре Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629634872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Twilight Force
Альбом (сингл)
At The Heart Of Wintervale
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
At the Heart of Wintervale — четвёртый студийный альбом шведской симфо-пауэр-метал группы Twilight Force. Альбом был выпущен 20 января 2023 года на лейбле Nuclear Blast. Его продюсировали Линд и Блэквальд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Twilight Force - At The Heart Of Wintervale (coloured) (4065629634872) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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