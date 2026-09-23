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Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка

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0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 1
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 2
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 3
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 4
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 5
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 6
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 7
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 8
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 9
0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 1
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 2
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 3
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 4
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 5
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 6
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 7
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 8
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 9
  • 0810020504507, Виниловая пластинка Toto, With A Little Help From My Friends (coloured) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка

With A Little Help From My Friends - концертный альбом 2021 года группы Toto, записанный в ноябре 2020 года во время онлайн-концерта в Лос-Анджелесе. Название альбому дала кавер-версия на знаменитую песню The Beatle With A Little Help From My Friends 1967 года. По словам гитариста и вокалиста группы Стива Люкатера, это последний альбом группы, потому что музыканты больше не планируют записывать новые пластинки под именем Toto. оригинальное издание на двойном прозрачном виниле. Группа Toto была образована в 1976 году, за это время было продано более 35 миллионов экземпляров их альбомов. Самым успешным диском стал Toto IV, поднявший на 4-е место чартов в США и Великобритании, в США он получил трижды платиновый статус.

Отзывы о товаре Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
With A Little Help From My Friends - концертный альбом 2021 года группы Toto, записанный в ноябре 2020 года во время онлайн-концерта в Лос-Анджелесе. Название альбому дала кавер-версия на знаменитую песню The Beatle With A Little Help From My Friends 1967 года. По словам гитариста и вокалиста группы Стива Люкатера, это последний альбом группы, потому что музыканты больше не планируют записывать новые пластинки под именем Toto. оригинальное издание на двойном прозрачном виниле. Группа Toto была образована в 1976 году, за это время было продано более 35 миллионов экземпляров их альбомов. Самым успешным диском стал Toto IV, поднявший на 4-е место чартов в США и Великобритании, в США он получил трижды платиновый статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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