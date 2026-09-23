Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 642322
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Загружаем...
2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка
With A Little Help From My Friends - концертный альбом 2021 года группы Toto, записанный в ноябре 2020 года во время онлайн-концерта в Лос-Анджелесе. Название альбому дала кавер-версия на знаменитую песню The Beatle With A Little Help From My Friends 1967 года. По словам гитариста и вокалиста группы Стива Люкатера, это последний альбом группы, потому что музыканты больше не планируют записывать новые пластинки под именем Toto. оригинальное издание на двойном прозрачном виниле. Группа Toto была образована в 1976 году, за это время было продано более 35 миллионов экземпляров их альбомов. Самым успешным диском стал Toto IV, поднявший на 4-е место чартов в США и Великобритании, в США он получил трижды платиновый статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
With A Little Help From My Friends - концертный альбом 2021 года группы Toto, записанный в ноябре 2020 года во время онлайн-концерта в Лос-Анджелесе. Название альбому дала кавер-версия на знаменитую песню The Beatle With A Little Help From My Friends 1967 года. По словам гитариста и вокалиста группы Стива Люкатера, это последний альбом группы, потому что музыканты больше не планируют записывать новые пластинки под именем Toto. оригинальное издание на двойном прозрачном виниле. Группа Toto была образована в 1976 году, за это время было продано более 35 миллионов экземпляров их альбомов. Самым успешным диском стал Toto IV, поднявший на 4-е место чартов в США и Великобритании, в США он получил трижды платиновый статус.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Toto - With A Little Help From My Friends (coloured) (0810020504507) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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