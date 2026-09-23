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Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка

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Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка - фото 1
Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Call Of The Mastodon
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка - фото 1
  • Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0781676493210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Call Of The Mastodon
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shadows That Move, Welcoming War, Thank You For This, We Built This Come Death, Hail To Fire, Battle At Sea, Deep Sea Creature, Slickleg, Call Of The Mastodon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shadows That Move, Welcoming War, Thank You For This, We Built This Come Death, Hail To Fire, Battle At Sea, Deep Sea Creature, Slickleg, Call Of The Mastodon

Отзывы о товаре Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0781676493210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mastodon
Альбом (сингл)
Call Of The Mastodon
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shadows That Move, Welcoming War, Thank You For This, We Built This Come Death, Hail To Fire, Battle At Sea, Deep Sea Creature, Slickleg, Call Of The Mastodon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shadows That Move, Welcoming War, Thank You For This, We Built This Come Death, Hail To Fire, Battle At Sea, Deep Sea Creature, Slickleg, Call Of The Mastodon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mastodon - Call Of The Mastodon (coloured) (0781676493210) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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