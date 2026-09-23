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5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка

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5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 1
5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 2
5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 3
5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Kicking Against The Pricks
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 1
  • 5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 2
  • 5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 3
  • 5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642309
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939710315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Kicking Against The Pricks
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Muddy Water, Im Gonna Kill That Woman, Sleeping Annaleah, Long Black Veil, Hey Joe, The Singer, All Tomorrows Parties, By The Time I Get To Phoenix, The Hammer Song, Somethings Gotten Hold Of My Heart, Jesus Met The Woman At The Well, The Carnival Is Over
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Muddy Water, Im Gonna Kill That Woman, Sleeping Annaleah, Long Black Veil, Hey Joe, The Singer, All Tomorrows Parties, By The Time I Get To Phoenix, The Hammer Song, Somethings Gotten Hold Of My Heart, Jesus Met The Woman At The Well, The Carnival Is Over

Отзывы о товаре 5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939710315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave, The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Kicking Against The Pricks
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Muddy Water, Im Gonna Kill That Woman, Sleeping Annaleah, Long Black Veil, Hey Joe, The Singer, All Tomorrows Parties, By The Time I Get To Phoenix, The Hammer Song, Somethings Gotten Hold Of My Heart, Jesus Met The Woman At The Well, The Carnival Is Over
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Muddy Water, Im Gonna Kill That Woman, Sleeping Annaleah, Long Black Veil, Hey Joe, The Singer, All Tomorrows Parties, By The Time I Get To Phoenix, The Hammer Song, Somethings Gotten Hold Of My Heart, Jesus Met The Woman At The Well, The Carnival Is Over
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5414939710315, Cave, Nick, Kicking Against The Pricks виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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