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Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка

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Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642273
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка

Здесь представлен полный оригинальный альбом гитариста Кенни Баррелла A Night at the Vanguard. Он демонстрирует его в формате трио с Ричардом Дэвисом на басу и Роем Хейнсом на барабанах, выступающим вживую в Village Vanguard в Нью-Йорке 16-17 сентября 1959 года. Кеннет Эрл «Кенни» Баррелл (родился в Детройте, штат Мичиган, США) 31 июля 1931 года, на момент написания этой статьи ему было 87 лет) только начинал свою долгую и плодотворную карьеру, когда записал этот альбом. Это были вторые совместные записи гитариста и Роя Хейнса после пластинки Бэбса Гонсалеса 1959 года Tales of Manhattan. Баррелл и Дэвис записали совместную запись в 1957 году с тенор-саксофонистом Уиллисом Джексоном. Баррелл неоднократно продолжал работать как с Хейнсом, так и с Дэвисом, закончившись серией японских концертов 1982 года, на которых они в последний раз воссоединились втроем.

Отзывы о товаре Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка

04.02.2026
Александр

Достоинства:
Упаковка хорошая - плотный картонный футляр-конверт, способный нести до 5 дисков, в рамках города вполне достаточный, но для дальних отправок не помешают "пупыры".. Полиграфия прекрасная, внутренний конверт стандартный белый, с окошками под яблоки диска и с антистатической вставкой. Масса диска ровная, тяжелая, фонограмма мне очень понравилась - звук чистый, сбалансированный, с широкой частотной палитрой - не каша, частенько попадающаяся в полях переизданий.

Недостатки:
Когда понимаешь, что записи 67 лет,- искать недостатки в прекрасном звучании и чудесном материале живого концерта, просто, глупо!

Комментарий:
Переиздание - Чудесный подарок меломанам! Прекрасный образец - предвестник Smooth JAZZ! Звучит абсолютно актуально, интересно и художественно! Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Здесь представлен полный оригинальный альбом гитариста Кенни Баррелла A Night at the Vanguard. Он демонстрирует его в формате трио с Ричардом Дэвисом на басу и Роем Хейнсом на барабанах, выступающим вживую в Village Vanguard в Нью-Йорке 16-17 сентября 1959 года. Кеннет Эрл «Кенни» Баррелл (родился в Детройте, штат Мичиган, США) 31 июля 1931 года, на момент написания этой статьи ему было 87 лет) только начинал свою долгую и плодотворную карьеру, когда записал этот альбом. Это были вторые совместные записи гитариста и Роя Хейнса после пластинки Бэбса Гонсалеса 1959 года Tales of Manhattan. Баррелл и Дэвис записали совместную запись в 1957 году с тенор-саксофонистом Уиллисом Джексоном. Баррелл неоднократно продолжал работать как с Хейнсом, так и с Дэвисом, закончившись серией японских концертов 1982 года, на которых они в последний раз воссоединились втроем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.02.2026
Александр

Достоинства:
Упаковка хорошая - плотный картонный футляр-конверт, способный нести до 5 дисков, в рамках города вполне достаточный, но для дальних отправок не помешают "пупыры".. Полиграфия прекрасная, внутренний конверт стандартный белый, с окошками под яблоки диска и с антистатической вставкой. Масса диска ровная, тяжелая, фонограмма мне очень понравилась - звук чистый, сбалансированный, с широкой частотной палитрой - не каша, частенько попадающаяся в полях переизданий.

Недостатки:
Когда понимаешь, что записи 67 лет,- искать недостатки в прекрасном звучании и чудесном материале живого концерта, просто, глупо!

Комментарий:
Переиздание - Чудесный подарок меломанам! Прекрасный образец - предвестник Smooth JAZZ! Звучит абсолютно актуально, интересно и художественно! Рекомендую!


Kenny Burrell - A Night At The Vanguard (8436569193426) виниловая пластинка - купить по цене 3280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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