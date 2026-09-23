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Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка

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Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка - фото 1
Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bex Burch
Альбом (сингл)
There Is Only Love And Fear
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка - фото 1
  • Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993993154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bex Burch
Альбом (сингл)
There Is Only Love And Fear
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка

Британский композитор, перкуссионист и производитель инструментов из Берлина Бекс Берч была приглашена провести месяц в США в рамках проекта International Anthem летом 2022 года. Берч погрузилась в творческое сообщество лейбла и прислушалась к тому, что он ей дал, делая полевые записи и позволяя Есть только любовь и страх, возникающие в результате сотрудничества и среды, с которой она столкнулась. Сессии для альбома охватывали несколько нетрадиционных площадок для записи, включая витрину магазина в Бриджпорте, Чикаго, и каньон в Гриффит-парке, Лос-Анджелес, с участием выдающихся творческих музыкантов, включая Бена Ламара Гэя, Мэйси Стюарт, Анну Баттерсс, Микеля Патрика Эйвери, и Дэн Битни из Tortoise, с которыми Берч впервые встретился за несколько мгновений до их игры. Эти моменты мгновенного сотрудничества были затем отредактированы, разложены и реконтекстуализированы Берчем, в результате чего получилось глубоко органичное, энергичное, но терпеливое дополнение к канону современной композиции.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993993154]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bex Burch
Альбом (сингл)
There Is Only Love And Fear
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Британский композитор, перкуссионист и производитель инструментов из Берлина Бекс Берч была приглашена провести месяц в США в рамках проекта International Anthem летом 2022 года. Берч погрузилась в творческое сообщество лейбла и прислушалась к тому, что он ей дал, делая полевые записи и позволяя Есть только любовь и страх, возникающие в результате сотрудничества и среды, с которой она столкнулась. Сессии для альбома охватывали несколько нетрадиционных площадок для записи, включая витрину магазина в Бриджпорте, Чикаго, и каньон в Гриффит-парке, Лос-Анджелес, с участием выдающихся творческих музыкантов, включая Бена Ламара Гэя, Мэйси Стюарт, Анну Баттерсс, Микеля Патрика Эйвери, и Дэн Битни из Tortoise, с которыми Берч впервые встретился за несколько мгновений до их игры. Эти моменты мгновенного сотрудничества были затем отредактированы, разложены и реконтекстуализированы Берчем, в результате чего получилось глубоко органичное, энергичное, но терпеливое дополнение к канону современной композиции.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bex Burch - There Is Only Love And Fear (0789993993154) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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