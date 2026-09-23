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Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка

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Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - фото 1
Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - фото 2
Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Strawbs
Альбом (сингл)
The Magic Of It All
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - фото 1
  • Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - фото 2
  • Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929479814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Strawbs
Альбом (сингл)
The Magic Of It All
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Strawbs / The Magic Of It All (Black) (1LP) – это настоящая находка для ценителей музыки и поклонников группы The Strawbs. The Magic Of It All – это волшебный альбом, который перенесет вас в мир музыкального великолепия. Каждая композиция пропитана изысканными мелодиями и эмоциональной глубиной, создавая неповторимую атмосферу. Виниловая пластинка The Strawbs / The Magic Of It All (Black) (1LP) выполнена в классическом черном цвете, который подчеркивает его стильное оформление. Эта пластинка станет настоящей жемчужиной вашей коллекции. Купить виниловую пластинку The Strawbs / The Magic Of It All (Black) (1LP) – это возможность окунуться в удивительный мир музыки и насладиться звучанием группы The Strawbs во всей его красоте.

Отзывы о товаре Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929479814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Strawbs
Альбом (сингл)
The Magic Of It All
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка The Strawbs / The Magic Of It All (Black) (1LP) – это настоящая находка для ценителей музыки и поклонников группы The Strawbs. The Magic Of It All – это волшебный альбом, который перенесет вас в мир музыкального великолепия. Каждая композиция пропитана изысканными мелодиями и эмоциональной глубиной, создавая неповторимую атмосферу. Виниловая пластинка The Strawbs / The Magic Of It All (Black) (1LP) выполнена в классическом черном цвете, который подчеркивает его стильное оформление. Эта пластинка станет настоящей жемчужиной вашей коллекции. Купить виниловую пластинку The Strawbs / The Magic Of It All (Black) (1LP) – это возможность окунуться в удивительный мир музыки и насладиться звучанием группы The Strawbs во всей его красоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Strawbs - The Magic Of It All (5013929479814) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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