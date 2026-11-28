Buddha Bar - Best Of By Ravin (coloured) (3596974212466) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Buddha Bar - Best Of By Ravin (coloured) (3596974212466) виниловая пластинка
Виниловые пластинки IAO — это уникальное издание, которое сочетает в себе разнообразие звуковых ландшафтов и культурных влияний. Данный релиз представляет собой коллекцию на трёх 12-дюймовых пластинках, выполненных из цветного синего винила. Пластинки упакованы в превосходное состояние Still Sealed (SS), что гарантирует их идеальную сохранность как винила, так и конверта. Этот альбом подходит для поклонников жанров Ambient, IDM, Experimental, а также для тех, кто ценит этническую музыку и фолк. Благодаря высокому качеству производства в Великобритании и бренду IAO, эти виниловые пластинки станут настоящей жемчужиной для коллекционеров и ценителей качественного звука. Каждая из трех LP пластинок гарантирует глубокое погружение в мир экспериментов со звуком, создавая уникальную атмосферу и впечатления.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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