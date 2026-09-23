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Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка

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Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка - фото 1
Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Beyond The Red Mirror
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка - фото 1
  • Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642236
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361347604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Beyond The Red Mirror
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ninth Wave, Twilight Of The Gods, Prophecies, The Edge Of Time, Ashes Of Eternity, Distant Memories, The Holy Grail, The Throne, Sacred Mind, Miracle Machine, Grand Parade
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка

Beyond the Red Mirror – десятый студийный альбом Blind Guardian, изданный в 2015 году. Это первая работа коллектива за последние 5 лет. Также это первая пластинка, записанная без участия Oliver Holzwarth (его заменил Barend Courbois). Выход альбома сопровождался выпуском сингла "Twilight of the Gods". Blind Guardian – метал-группа из Германии, основанная в 1984 году. Лирика коллектива зиждется на фантастических сюжетах (из книг Джона Толкина, Майкла Муркока, Стивена Кинга и др.), а также легендах и мифах различных народов. Это одна из самых ярких пауэр-метал и спид-метал групп современности.

Отзывы о товаре Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361347604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Beyond The Red Mirror
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Ninth Wave, Twilight Of The Gods, Prophecies, The Edge Of Time, Ashes Of Eternity, Distant Memories, The Holy Grail, The Throne, Sacred Mind, Miracle Machine, Grand Parade
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Beyond the Red Mirror – десятый студийный альбом Blind Guardian, изданный в 2015 году. Это первая работа коллектива за последние 5 лет. Также это первая пластинка, записанная без участия Oliver Holzwarth (его заменил Barend Courbois). Выход альбома сопровождался выпуском сингла "Twilight of the Gods". Blind Guardian – метал-группа из Германии, основанная в 1984 году. Лирика коллектива зиждется на фантастических сюжетах (из книг Джона Толкина, Майкла Муркока, Стивена Кинга и др.), а также легендах и мифах различных народов. Это одна из самых ярких пауэр-метал и спид-метал групп современности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blind Guardian - Beyond The Red Mirror (coloured) (0727361347604) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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