4029759155492, Blackmore's Night, Nature's Light (coloured) виниловая пластинка
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Описание товара 4029759155492, Blackmore's Night, Nature's Light (coloured) виниловая пластинка
Natures Light - лимитированное издание студийного альбома 2021 года группы Ричи Блэкмора Blackmores Night. Первый студийный альбом музыканта за шесть лет. Релиз представлен на желтом виниле. Blackmore’s Night - фолк-рок-группа, основанная в 1997 году бывшим гитаристом Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Название группы может толковаться и как каламбур: Найт Блэкмора. Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе Rainbow.
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