Описание товара Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка

Продюсер Кесады и главный исполнительный продюсер премии Грэмми-Прейстрегер Шон Эверетт («Алабамские шейки», «Война с наркотиками»), озвученный Бёртоном в соавторских песнях и последний свободный музыкальный концерт в его любимом треке. «Это было похоже на метаморфозу, одновременно прекрасную и трудную, но, в конечном итоге, более верную тому, кем мы являемся как соавторы», — сказал erz?hlt der S?nger. Песни, записанные в студии, были окончательными и полностью энергетическими, а также во время живых выступлений на их основе. Das endet in einem besonderem Hybrid aus Soul und Symphonischem Pop, der verr?ckter und экстравагантнее в своей музыкальной музыке. Включающий в себя свободный звук в стиле джаз-фанк и психоделическую гефилду с гипнотическими ритмами, дикими гитарными риффами и потрясающими меллотронными мелодиями, а также трансовой эйфорией из Австралии. «На этом альбоме я почувствовал себя очень свободно в своем вокале, что во многом связано с тем, что Адриан услышал что-то в моем голосе и помог мне это изучить», - Эргенц Бертон. В своем дебютном альбоме Black Pumas 2019 года очень важно, что дуэт из Остина и его реакция, умрите быстро, чтобы поддержать и начать войну с самой музыкой. Gefeiert von den Medien, hagelte es insgesamt 6 номинаций на премию Грэмми (лучший новый исполнитель и альбом года). На церемонии вручения премии «Грэмми» в прямом эфире прозвучали «Черные пумы» в рамках конкурса по шашкам НФЛ, посвященного поддержке Джо Байдена. Он посещает Европу в Северной и Южной Америке и готовит ночные шоу с Джимми Фолленом, Джимми Киммелом, Эллен ДеДженерес или Стивеном Кольбером в его присутствии. Ваш альбом прослушивается более миллиона раз, а его сингл "Colors" прослушивается более 450 миллионов прослушиваний.