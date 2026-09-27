Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка
Продюсер Кесады и главный исполнительный продюсер премии Грэмми-Прейстрегер Шон Эверетт («Алабамские шейки», «Война с наркотиками»), озвученный Бёртоном в соавторских песнях и последний свободный музыкальный концерт в его любимом треке. «Это было похоже на метаморфозу, одновременно прекрасную и трудную, но, в конечном итоге, более верную тому, кем мы являемся как соавторы», — сказал erz?hlt der S?nger. Песни, записанные в студии, были окончательными и полностью энергетическими, а также во время живых выступлений на их основе. Das endet in einem besonderem Hybrid aus Soul und Symphonischem Pop, der verr?ckter und экстравагантнее в своей музыкальной музыке. Включающий в себя свободный звук в стиле джаз-фанк и психоделическую гефилду с гипнотическими ритмами, дикими гитарными риффами и потрясающими меллотронными мелодиями, а также трансовой эйфорией из Австралии. «На этом альбоме я почувствовал себя очень свободно в своем вокале, что во многом связано с тем, что Адриан услышал что-то в моем голосе и помог мне это изучить», - Эргенц Бертон. В своем дебютном альбоме Black Pumas 2019 года очень важно, что дуэт из Остина и его реакция, умрите быстро, чтобы поддержать и начать войну с самой музыкой. Gefeiert von den Medien, hagelte es insgesamt 6 номинаций на премию Грэмми (лучший новый исполнитель и альбом года). На церемонии вручения премии «Грэмми» в прямом эфире прозвучали «Черные пумы» в рамках конкурса по шашкам НФЛ, посвященного поддержке Джо Байдена. Он посещает Европу в Северной и Южной Америке и готовит ночные шоу с Джимми Фолленом, Джимми Киммелом, Эллен ДеДженерес или Стивеном Кольбером в его присутствии. Ваш альбом прослушивается более миллиона раз, а его сингл "Colors" прослушивается более 450 миллионов прослушиваний.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Отзывы о товаре Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка