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Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка

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Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 1
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 2
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 3
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 4
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 5
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 6
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 7
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 8
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 9
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 10
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 11
Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Pumas
Альбом (сингл)
Chronicles Of A Diamond
Жанр
Soul
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 10
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 11
  • Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642228
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863146160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Pumas
Альбом (сингл)
Chronicles Of A Diamond
Жанр
Soul
Трек-лист
More Than A Love Song, Ice Cream (Pay Phone), Mrs. Postman, Chronicles Of A Diamond, Angel, Hello, Sauvignon, Tomorrow, Gemini Sun, Rock And Roll
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка

Продюсер Кесады и главный исполнительный продюсер премии Грэмми-Прейстрегер Шон Эверетт («Алабамские шейки», «Война с наркотиками»), озвученный Бёртоном в соавторских песнях и последний свободный музыкальный концерт в его любимом треке. «Это было похоже на метаморфозу, одновременно прекрасную и трудную, но, в конечном итоге, более верную тому, кем мы являемся как соавторы», — сказал erz?hlt der S?nger. Песни, записанные в студии, были окончательными и полностью энергетическими, а также во время живых выступлений на их основе. Das endet in einem besonderem Hybrid aus Soul und Symphonischem Pop, der verr?ckter und экстравагантнее в своей музыкальной музыке. Включающий в себя свободный звук в стиле джаз-фанк и психоделическую гефилду с гипнотическими ритмами, дикими гитарными риффами и потрясающими меллотронными мелодиями, а также трансовой эйфорией из Австралии. «На этом альбоме я почувствовал себя очень свободно в своем вокале, что во многом связано с тем, что Адриан услышал что-то в моем голосе и помог мне это изучить», - Эргенц Бертон. В своем дебютном альбоме Black Pumas 2019 года очень важно, что дуэт из Остина и его реакция, умрите быстро, чтобы поддержать и начать войну с самой музыкой. Gefeiert von den Medien, hagelte es insgesamt 6 номинаций на премию Грэмми (лучший новый исполнитель и альбом года). На церемонии вручения премии «Грэмми» в прямом эфире прозвучали «Черные пумы» в рамках конкурса по шашкам НФЛ, посвященного поддержке Джо Байдена. Он посещает Европу в Северной и Южной Америке и готовит ночные шоу с Джимми Фолленом, Джимми Киммелом, Эллен ДеДженерес или Стивеном Кольбером в его присутствии. Ваш альбом прослушивается более миллиона раз, а его сингл "Colors" прослушивается более 450 миллионов прослушиваний.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863146160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Pumas
Альбом (сингл)
Chronicles Of A Diamond
Жанр
Soul
Трек-лист
More Than A Love Song, Ice Cream (Pay Phone), Mrs. Postman, Chronicles Of A Diamond, Angel, Hello, Sauvignon, Tomorrow, Gemini Sun, Rock And Roll
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Продюсер Кесады и главный исполнительный продюсер премии Грэмми-Прейстрегер Шон Эверетт («Алабамские шейки», «Война с наркотиками»), озвученный Бёртоном в соавторских песнях и последний свободный музыкальный концерт в его любимом треке. «Это было похоже на метаморфозу, одновременно прекрасную и трудную, но, в конечном итоге, более верную тому, кем мы являемся как соавторы», — сказал erz?hlt der S?nger. Песни, записанные в студии, были окончательными и полностью энергетическими, а также во время живых выступлений на их основе. Das endet in einem besonderem Hybrid aus Soul und Symphonischem Pop, der verr?ckter und экстравагантнее в своей музыкальной музыке. Включающий в себя свободный звук в стиле джаз-фанк и психоделическую гефилду с гипнотическими ритмами, дикими гитарными риффами и потрясающими меллотронными мелодиями, а также трансовой эйфорией из Австралии. «На этом альбоме я почувствовал себя очень свободно в своем вокале, что во многом связано с тем, что Адриан услышал что-то в моем голосе и помог мне это изучить», - Эргенц Бертон. В своем дебютном альбоме Black Pumas 2019 года очень важно, что дуэт из Остина и его реакция, умрите быстро, чтобы поддержать и начать войну с самой музыкой. Gefeiert von den Medien, hagelte es insgesamt 6 номинаций на премию Грэмми (лучший новый исполнитель и альбом года). На церемонии вручения премии «Грэмми» в прямом эфире прозвучали «Черные пумы» в рамках конкурса по шашкам НФЛ, посвященного поддержке Джо Байдена. Он посещает Европу в Северной и Южной Америке и готовит ночные шоу с Джимми Фолленом, Джимми Киммелом, Эллен ДеДженерес или Стивеном Кольбером в его присутствии. Ваш альбом прослушивается более миллиона раз, а его сингл "Colors" прослушивается более 450 миллионов прослушиваний.


Теги товара: Соул
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Black Pumas - Chronicles Of A Diamond (coloured) (5400863146160) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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