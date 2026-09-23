Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part II (5414939922824) виниловая пластинка
Переиздание Keeper of the Seven Keys Part 2 — третьего студийного альбома немецкой пауэр-метал-группы Helloween, выпущенного в 1988. Диск закрепил успех первой части, являясь непосредственным её продолжением. Keeper of the Seven Keys Part 2, продемонстрировавший незаурядные таланты участников группы, относится к числу тех альбомов, которые оказали наибольшее влияние на развитие жанра хэви-метал и пауэр-метал, в частности. «Helloween» - это немецкая музыкальная группа, которая была основана в 1984 году на севере Германии и считается одной из основоположников пауэр-метал. Состав коллектива часто менялся и единственными участниками, оставшимися в группе с момента основания, стали Michael Ingo Joachim Weikath и Markus Grosskopf. На сегодняшний момент вышло 17 студийных и 5 концертных альбомов «Helloween», а также несколько сборников песен и синглов. В июне 2015 года стало известно, что группа занимается написанием книги под названием «Hellbook», которая будет своего рода историей со множеством иллюстраций.
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