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Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (8436569195178) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (8436569195178) виниловая пластинка

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8436569195178, Виниловая пластинка Smith, Jimmy, Groovin&#039; At Smalls Paradise
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (8436569195178) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (8436569195178) виниловая пластинка

Откройте мир джазовых вибраций с виниловой пластинкой Jimmy Smith / Groovin At Smalls Paradise. Этот двойной альбом является настоящим сокровищем для коллекционеров виниловых пластинок и любителей джаза. Jimmy Smith - это легендарный американский джазовый органист, известный своим удивительным мастерством и проникновенным исполнением. Groovin At Smalls Paradise записан в живописном ночном клубе Smalls Paradise в Нью-Йорке и захватывает атмосферу того времени. Этот альбом представляет собой истинное джазовое событие, с колоритными импровизациями и виртуозными соло музыкантов. Вас ждут изумительные мелодии, включая такие композиции, как The Champ и The Sermon. Объединяя в себе блюзовые рифы и яркие импровизации, Groovin At Smalls Paradise заполняет весь зал непревзойденной энергией. Это особое издание пластинки выполнено с любовью и требовательностью к качеству, чтобы сохранить аутентичный звук джазовых записей. Теперь вы можете купить виниловую пластинку Jimmy Smith / Groovin At Smalls Paradise и окунуться в прекрасный мир джазовой музыки. Купить виниловую пластинку - значит восстановить связь с настоящим звучанием, смешаться с историей и создать уникальную атмосферу, которую только винил может дарить. Обретите этот шедевр в своей коллекции и наслаждайтесь безупречным звуком каждой ноты, запечатленной на этой замечательной пластинке.

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (8436569195178) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Откройте мир джазовых вибраций с виниловой пластинкой Jimmy Smith / Groovin At Smalls Paradise. Этот двойной альбом является настоящим сокровищем для коллекционеров виниловых пластинок и любителей джаза. Jimmy Smith - это легендарный американский джазовый органист, известный своим удивительным мастерством и проникновенным исполнением. Groovin At Smalls Paradise записан в живописном ночном клубе Smalls Paradise в Нью-Йорке и захватывает атмосферу того времени. Этот альбом представляет собой истинное джазовое событие, с колоритными импровизациями и виртуозными соло музыкантов. Вас ждут изумительные мелодии, включая такие композиции, как The Champ и The Sermon. Объединяя в себе блюзовые рифы и яркие импровизации, Groovin At Smalls Paradise заполняет весь зал непревзойденной энергией. Это особое издание пластинки выполнено с любовью и требовательностью к качеству, чтобы сохранить аутентичный звук джазовых записей. Теперь вы можете купить виниловую пластинку Jimmy Smith / Groovin At Smalls Paradise и окунуться в прекрасный мир джазовой музыки. Купить виниловую пластинку - значит восстановить связь с настоящим звучанием, смешаться с историей и создать уникальную атмосферу, которую только винил может дарить. Обретите этот шедевр в своей коллекции и наслаждайтесь безупречным звуком каждой ноты, запечатленной на этой замечательной пластинке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Smith - Groovin' At Smalls Paradise (8436569195178) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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