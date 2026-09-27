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8437012830745, Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8437012830745, Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together виниловая пластинка

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8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 1
8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 2
8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 3
8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 4
8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 5
8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 1
  • 8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 2
  • 8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 3
  • 8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 4
  • 8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 5
  • 8437012830745, Виниловая пластинка Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8437012830745, Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8437012830745, Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together виниловая пластинка

Наиболее важным аспектом этого альбома, который впервые появился как Chet – «The Lyrical Trumpet of Chet Baker», является взаимодействие между Четом Бейкером и Биллом Эвансом, двумя многолетними джазовыми звездами, которые лишь изредка записывались вместе. К моменту создания этого альбома Чет был известен как своим пением, так и игрой на трубе. Однако эта пластинка полностью инструментальная и состоит из девяти баллад, исполненных в стилях от хард-бопа до крутого джаза.

Отзывы о товаре 8437012830745, Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Наиболее важным аспектом этого альбома, который впервые появился как Chet – «The Lyrical Trumpet of Chet Baker», является взаимодействие между Четом Бейкером и Биллом Эвансом, двумя многолетними джазовыми звездами, которые лишь изредка записывались вместе. К моменту создания этого альбома Чет был известен как своим пением, так и игрой на трубе. Однако эта пластинка полностью инструментальная и состоит из девяти баллад, исполненных в стилях от хард-бопа до крутого джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8437012830745, Baker, Chet; Evans, Bill, Alone Together виниловая пластинка - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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