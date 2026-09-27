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Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка

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Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642202
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Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060403742919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let’s Get Lost, My Funny Valentine, That Old Feeling, I Married An Angel, Daybreak, Forgetful, But Not For Me, You Don’t Know What Love Is, There Will Never Be Another You, Someone To Watch Over Me, Tenderly (Instrumental), I Fall In Love Too Easily, Do It The Hard Way, Old Devil Moon, Just Friends, Alone Together, I Get Along Without You Very Well, Angel Eyes, Everything Happens To Me, The Song Is You, I Wish I Knew, When I Fall In Love, Look For The Silver Lining, I’ve Never Been In Love Befor
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка

Коллекция произведений легендарного Чета Бейкера и его группы на тройном цветном виниле. Чесни «Чет» Генри Бейкер (англ. Chesney «Chet» Henry Вaker; 23 декабря 1929, Йейл, штат Оклахома — 13 мая 1988, Амстердам, Нидерланды) — американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с «бесклавишными» составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и «третьего течения». Бейкер выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060403742919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Let’s Get Lost, My Funny Valentine, That Old Feeling, I Married An Angel, Daybreak, Forgetful, But Not For Me, You Don’t Know What Love Is, There Will Never Be Another You, Someone To Watch Over Me, Tenderly (Instrumental), I Fall In Love Too Easily, Do It The Hard Way, Old Devil Moon, Just Friends, Alone Together, I Get Along Without You Very Well, Angel Eyes, Everything Happens To Me, The Song Is You, I Wish I Knew, When I Fall In Love, Look For The Silver Lining, I’ve Never Been In Love Befor
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Коллекция произведений легендарного Чета Бейкера и его группы на тройном цветном виниле. Чесни «Чет» Генри Бейкер (англ. Chesney «Chet» Henry Вaker; 23 декабря 1929, Йейл, штат Оклахома — 13 мая 1988, Амстердам, Нидерланды) — американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с «бесклавишными» составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и «третьего течения». Бейкер выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
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Отзывы


Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка – стоимость товара 5490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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