Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка
Коллекция произведений легендарного Чета Бейкера и его группы на тройном цветном виниле. Чесни «Чет» Генри Бейкер (англ. Chesney «Chet» Henry Вaker; 23 декабря 1929, Йейл, штат Оклахома — 13 мая 1988, Амстердам, Нидерланды) — американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с «бесклавишными» составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и «третьего течения». Бейкер выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитДиана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитФилипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитНочные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Chet Baker - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742919) виниловая пластинка