Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Back Door
Альбом (сингл)
The Impulse Session виниловая пластинка
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
В наличии
Код товара: 642192
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 420 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[7427255403746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Back Door
Альбом (сингл)
The Impulse Session виниловая пластинка
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Vienna Breakdown, Human Bed, Turning Point, Slivadiv, Sweet Home Chicago, Forget Me Daisy, Asking The Way Blues, Ildepigfarm, Three In A Bag, Backdoor, Folksong, Modern America, Bobby's Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка
Ранее не издававшиеся концертные записи британской джаз-рок-группы, выпущенные на виниле, включая аннотации басиста Колина Ходжкинсона. Этот материал был записан вживую на студии Impulse перед выпуском дебютного альбома 1972 года на Blackey/Warner.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитDisturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитDave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в Сплит0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy)...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитAstor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в Сплит0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитSaragossa Band - The Party Mix (0194111010550) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитJoan Baez - Greatest Hits (0090204527496) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитRednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пласт...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[7427255403746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Back Door
Альбом (сингл)
The Impulse Session виниловая пластинка
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Vienna Breakdown, Human Bed, Turning Point, Slivadiv, Sweet Home Chicago, Forget Me Daisy, Asking The Way Blues, Ildepigfarm, Three In A Bag, Backdoor, Folksong, Modern America, Bobby's Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Ранее не издававшиеся концертные записи британской джаз-рок-группы, выпущенные на виниле, включая аннотации басиста Колина Ходжкинсона. Этот материал был записан вживую на студии Impulse перед выпуском дебютного альбома 1972 года на Blackey/Warner.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Back Door - The Impulse Session (7427255403746) виниловая пластинка