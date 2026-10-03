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Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка

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Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка - фото 1
Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка - фото 2
Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
The Best of Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка - фото 1
  • Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка - фото 2
  • Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642183
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
The Best of Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:

Отзывы о товаре Rick Astley - The Best Of Me (4050538801866) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
The Best of Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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