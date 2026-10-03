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0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка

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0194111002609, Виниловая пластинка Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642163
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка

This Is The Andrews Sisters - сборник лучших песен вокального трио сестер Эндрюс (The Andrews Sisters). Релиз представлен на черном виниле. Сёстры Эндрюс - американское вокальное трио, состоявшее из трёх сестёр: Лаверн Софи Эндрюс, Максин Анджелин Эндрюс, Патриция Мари (Патти) Эндрюс. Они начали карьеру с подражания известному трио сестёр Босуэлл, выступая с различными оркестрами. Популярность они завоевали в 1937 году, когда записали английский вариант песни Bei Mir Bist Du Sch?n. Было продано миллион копий этой записи, и сёстры стали первым женским вокальным трио, запись которых получила статус Золотого диска. В следующие два года они записали ещё несколько хитов: Hold Tight, Hold Tight (Want Some Sea Food, Mamax), Beer Barrel Polka (Roll Out the Barrel) и других.

Отзывы о товаре 0194111002609, Andrews Sisters, The, This Is The Andrews Sisters виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
This Is The Andrews Sisters - сборник лучших песен вокального трио сестер Эндрюс (The Andrews Sisters). Релиз представлен на черном виниле. Сёстры Эндрюс - американское вокальное трио, состоявшее из трёх сестёр: Лаверн Софи Эндрюс, Максин Анджелин Эндрюс, Патриция Мари (Патти) Эндрюс. Они начали карьеру с подражания известному трио сестёр Босуэлл, выступая с различными оркестрами. Популярность они завоевали в 1937 году, когда записали английский вариант песни Bei Mir Bist Du Sch?n. Было продано миллион копий этой записи, и сёстры стали первым женским вокальным трио, запись которых получила статус Золотого диска. В следующие два года они записали ещё несколько хитов: Hold Tight, Hold Tight (Want Some Sea Food, Mamax), Beer Barrel Polka (Roll Out the Barrel) и других.
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Отзывы


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