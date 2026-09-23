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The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка

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The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 1
The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 2
The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 3
The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 4
The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 5
The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Anchoress
Альбом (сингл)
The Art Of Losing
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 1
  • The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 2
  • The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 3
  • The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 4
  • The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 5
  • The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644801810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Anchoress
Альбом (сингл)
The Art Of Losing
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка

Группа The Anchoress известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы альтернативного рока, инди и поп-музыки. В альбоме The Art Of Losing они продемонстрировали свою творческую мастерскую, создавая мощные и мелодичные композиции. Виниловая пластинка The Anchoress / The Art Of Losing выполнена в классическом черном цвете, добавляя ей элегантности и привлекательности. Это идеальное дополнение к вашей коллекции виниловых записей, которое будет радовать вас не только своим внешним видом, но и качеством звучания.

Отзывы о товаре The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644801810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Anchoress
Альбом (сингл)
The Art Of Losing
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа The Anchoress известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы альтернативного рока, инди и поп-музыки. В альбоме The Art Of Losing они продемонстрировали свою творческую мастерскую, создавая мощные и мелодичные композиции. Виниловая пластинка The Anchoress / The Art Of Losing выполнена в классическом черном цвете, добавляя ей элегантности и привлекательности. Это идеальное дополнение к вашей коллекции виниловых записей, которое будет радовать вас не только своим внешним видом, но и качеством звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Anchoress - The Art Of Losing (0802644801810) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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