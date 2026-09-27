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5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка

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5014797904620, Виниловая пластинка Ace Of Base, The Bridge (coloured) - фото 1
5014797904620, Виниловая пластинка Ace Of Base, The Bridge (coloured) - фото 2
5014797904620, Виниловая пластинка Ace Of Base, The Bridge (coloured) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5014797904620, Виниловая пластинка Ace Of Base, The Bridge (coloured) - фото 1
  • 5014797904620, Виниловая пластинка Ace Of Base, The Bridge (coloured) - фото 2
  • 5014797904620, Виниловая пластинка Ace Of Base, The Bridge (coloured) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка

Второй альбом группы Ace Of Base The Bridge появился по горячим следам в 1995 году и забил освободившийся телерадиоэфир новыми хитами Beautiful Life, Lucky Love, Never Gonna Say Im Sorry. The Bridge, в отличие от дебютного альбома, получился более однородным, с ладно скроенными песнями и качественным продакшном. Ремастированное переиздание на 140-ти граммовом прозрачном виниле. Ace of Base - шведская поп-группа, состоявшая из Юнаса Берггрена (автор текстов песен и музыки, гитара, синтезатор, вокал), Ульфа Экберга (автор текстов песен и музыки, синтезатор, речитатив), Линн Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал) и Йенни Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал). Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке.

Отзывы о товаре 5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй альбом группы Ace Of Base The Bridge появился по горячим следам в 1995 году и забил освободившийся телерадиоэфир новыми хитами Beautiful Life, Lucky Love, Never Gonna Say Im Sorry. The Bridge, в отличие от дебютного альбома, получился более однородным, с ладно скроенными песнями и качественным продакшном. Ремастированное переиздание на 140-ти граммовом прозрачном виниле. Ace of Base - шведская поп-группа, состоявшая из Юнаса Берггрена (автор текстов песен и музыки, гитара, синтезатор, вокал), Ульфа Экберга (автор текстов песен и музыки, синтезатор, речитатив), Линн Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал) и Йенни Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал). Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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