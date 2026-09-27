5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 5014797904620, Ace Of Base, The Bridge (coloured) виниловая пластинка
Второй альбом группы Ace Of Base The Bridge появился по горячим следам в 1995 году и забил освободившийся телерадиоэфир новыми хитами Beautiful Life, Lucky Love, Never Gonna Say Im Sorry. The Bridge, в отличие от дебютного альбома, получился более однородным, с ладно скроенными песнями и качественным продакшном. Ремастированное переиздание на 140-ти граммовом прозрачном виниле. Ace of Base - шведская поп-группа, состоявшая из Юнаса Берггрена (автор текстов песен и музыки, гитара, синтезатор, вокал), Ульфа Экберга (автор текстов песен и музыки, синтезатор, речитатив), Линн Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал) и Йенни Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал). Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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