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Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка

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Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 2
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 3
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 4
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 5
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 6
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 7
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 8
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 9
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 10
Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 2
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 3
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 4
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 5
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 6
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 7
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 8
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 9
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 10
  • Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642112
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, Dance With Me Henry, That's All, Plum Nuts, Street Of Tears, Dream, How Big A Fool, In My Diary, It's Too Soon To Know, Fools Rush In, How Do You Speak To An Angel, Spoonful, Tough Lover, Stormy Weather, Trust In Me, Tell Mama (Alt. Ver.), Seven Day Fool, Again, Come What May, I Want To Be Loved, Fools We Mortals Be, Nobody But You, Strange Things Happening, If I Can't Have You, My Dear, Guess Again, Anything To Say You're Mine, It Could Happen To You, My Dearest Darling, Don't Take You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, Dance With Me Henry, That's All, Plum Nuts, Street Of Tears, Dream, How Big A Fool, In My Diary, It's Too Soon To Know, Fools Rush In, How Do You Speak To An Angel, Spoonful, Tough Lover, Stormy Weather, Trust In Me, Tell Mama (Alt. Ver.), Seven Day Fool, Again, Come What May, I Want To Be Loved, Fools We Mortals Be, Nobody But You, Strange Things Happening, If I Can't Have You, My Dear, Guess Again, Anything To Say You're Mine, It Could Happen To You, My Dearest Darling, Don't Take Your Love From Me, Waiting For Charlie To Come Home, Blowin' in the Wind, W-O-M-A-N, Sunday Kind Of Love, Good Rockin' Daddy, Hey Henry, By The Light Of The Silvery Moon, Fool That I Am, Next Door To The Blues, I Just Want To Make Love To You, Something's Got A Hold On Me, Tough Mary, I'll Dry My Tears, One For My Baby, Someone To Watch Over Me, Girl Of My Dreams, Let Me Know, At Last (Alt. Ver.)



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, Dance With Me Henry, That's All, Plum Nuts, Street Of Tears, Dream, How Big A Fool, In My Diary, It's Too Soon To Know, Fools Rush In, How Do You Speak To An Angel, Spoonful, Tough Lover, Stormy Weather, Trust In Me, Tell Mama (Alt. Ver.), Seven Day Fool, Again, Come What May, I Want To Be Loved, Fools We Mortals Be, Nobody But You, Strange Things Happening, If I Can't Have You, My Dear, Guess Again, Anything To Say You're Mine, It Could Happen To You, My Dearest Darling, Don't Take You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, Dance With Me Henry, That's All, Plum Nuts, Street Of Tears, Dream, How Big A Fool, In My Diary, It's Too Soon To Know, Fools Rush In, How Do You Speak To An Angel, Spoonful, Tough Lover, Stormy Weather, Trust In Me, Tell Mama (Alt. Ver.), Seven Day Fool, Again, Come What May, I Want To Be Loved, Fools We Mortals Be, Nobody But You, Strange Things Happening, If I Can't Have You, My Dear, Guess Again, Anything To Say You're Mine, It Could Happen To You, My Dearest Darling, Don't Take Your Love From Me, Waiting For Charlie To Come Home, Blowin' in the Wind, W-O-M-A-N, Sunday Kind Of Love, Good Rockin' Daddy, Hey Henry, By The Light Of The Silvery Moon, Fool That I Am, Next Door To The Blues, I Just Want To Make Love To You, Something's Got A Hold On Me, Tough Mary, I'll Dry My Tears, One For My Baby, Someone To Watch Over Me, Girl Of My Dreams, Let Me Know, At Last (Alt. Ver.)


Теги товара: Соул, Цветной винил
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Отзывы


Etta James - Platinum Collection (White Vinyl) (3Lp) (5060403742544) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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