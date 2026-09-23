Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка
Neck and Neck — совместный альбом 1990 года от американского гитариста Chet Atkins и британского исполнителя Mark Knopfler. Эта работа подарила миру как минимум две шикарные композиции — Poor Boy Blues и So Soft Your Goodbye, которые не только стали мировыми хитами, но и удостоились премий Грэмми. В данной версии альбом выходит на аудиофильском виниле 180 грамм. Mark Knopfler родился в Шотландии в 1949 году. Популярность он приобрел в составе группы Dire Straits, позже выступал с такими мировыми знаменитостями как Стинг, Боб Дилан, Эрик Клэптон и Чет Аткинс. Сегодня он занимает 27-ю позицию в рейтинге журнала Rolling Stone «100 величайших гитаристов всех времён». Американский гитарист, продюсер и звукорежиссер Chet Atkins родился в 1924 году, умер в 2001. Заслуги Аткинсона сложно переоценить — наряду с Овеном Брэдли он является создателем стиля кантри, получившего название «Нэшвилл Саунд». Стиль пришелся по душе слушателям и приобрел огромную популярность в США. Помимо всего прочего, музыкант известен своим учебником игры на гитаре The Guitar of Chet Atkins. В активе музыканта — 14 премий Грэмми и 9 Country Music Association, также его имя включено в два Зала славы — кантри и рок-н-ролла.
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