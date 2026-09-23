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Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка

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Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 1
Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 2
Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 3
Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 4
Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mark Knopfler, Chet Atkins
Альбом (сингл)
Chet Atkins & Mark Knopfler: Neck And Neck
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642102
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mark Knopfler, Chet Atkins
Альбом (сингл)
Chet Atkins & Mark Knopfler: Neck And Neck
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка

Neck and Neck — совместный альбом 1990 года от американского гитариста Chet Atkins и британского исполнителя Mark Knopfler. Эта работа подарила миру как минимум две шикарные композиции — Poor Boy Blues и So Soft Your Goodbye, которые не только стали мировыми хитами, но и удостоились премий Грэмми. В данной версии альбом выходит на аудиофильском виниле 180 грамм. Mark Knopfler родился в Шотландии в 1949 году. Популярность он приобрел в составе группы Dire Straits, позже выступал с такими мировыми знаменитостями как Стинг, Боб Дилан, Эрик Клэптон и Чет Аткинс. Сегодня он занимает 27-ю позицию в рейтинге журнала Rolling Stone «100 величайших гитаристов всех времён». Американский гитарист, продюсер и звукорежиссер Chet Atkins родился в 1924 году, умер в 2001. Заслуги Аткинсона сложно переоценить — наряду с Овеном Брэдли он является создателем стиля кантри, получившего название «Нэшвилл Саунд». Стиль пришелся по душе слушателям и приобрел огромную популярность в США. Помимо всего прочего, музыкант известен своим учебником игры на гитаре The Guitar of Chet Atkins. В активе музыканта — 14 премий Грэмми и 9 Country Music Association, также его имя включено в два Зала славы — кантри и рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469535897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mark Knopfler, Chet Atkins
Альбом (сингл)
Chet Atkins & Mark Knopfler: Neck And Neck
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Neck and Neck — совместный альбом 1990 года от американского гитариста Chet Atkins и британского исполнителя Mark Knopfler. Эта работа подарила миру как минимум две шикарные композиции — Poor Boy Blues и So Soft Your Goodbye, которые не только стали мировыми хитами, но и удостоились премий Грэмми. В данной версии альбом выходит на аудиофильском виниле 180 грамм. Mark Knopfler родился в Шотландии в 1949 году. Популярность он приобрел в составе группы Dire Straits, позже выступал с такими мировыми знаменитостями как Стинг, Боб Дилан, Эрик Клэптон и Чет Аткинс. Сегодня он занимает 27-ю позицию в рейтинге журнала Rolling Stone «100 величайших гитаристов всех времён». Американский гитарист, продюсер и звукорежиссер Chet Atkins родился в 1924 году, умер в 2001. Заслуги Аткинсона сложно переоценить — наряду с Овеном Брэдли он является создателем стиля кантри, получившего название «Нэшвилл Саунд». Стиль пришелся по душе слушателям и приобрел огромную популярность в США. Помимо всего прочего, музыкант известен своим учебником игры на гитаре The Guitar of Chet Atkins. В активе музыканта — 14 премий Грэмми и 9 Country Music Association, также его имя включено в два Зала славы — кантри и рок-н-ролла.
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Chet Atkins; Mark Knopfler - Neck And Neck (8718469535897) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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