HIM - XX : Two Decades Of Love Metal (8718469531905) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
HIM, XX
Альбом (сингл)
Two Decades of Love Metal
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб.
В наличии
Код товара: 642098
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
HIM, XX
Альбом (сингл)
Two Decades of Love Metal
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Strange World, Join Me (In Death), Heartkiller, Wings Of A Butterfly, The Kiss Of Dawn (Radio Edit), The Funeral Of Hearts (Radio Edit), Right Here In My Arms (Radio Edit), Pretending, Buried Alive By Love (Radio Edit), Gone With The Sin, Your Sweet Six Six Six, The Sacrament (Radio Edit), Wicked Game, Killing Loneliness, Bleed Well (Radio Edit), In Joy And Sorrow (Radio Edit), Poison Girl, Scared To Death, When Love And Death Embrace (Radio Edit), Heartache Every Moment
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара HIM - XX : Two Decades Of Love Metal (8718469531905) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strange World, Join Me (In Death), Heartkiller, Wings Of A Butterfly, The Kiss Of Dawn (Radio Edit), The Funeral Of Hearts (Radio Edit), Right Here In My Arms (Radio Edit), Pretending, Buried Alive By Love (Radio Edit), Gone With The Sin, Your Sweet Six Six Six, The Sacrament (Radio Edit), Wicked Game, Killing Loneliness, Bleed Well (Radio Edit), In Joy And Sorrow (Radio Edit), Poison Girl, Scared To Death, When Love And Death Embrace (Radio Edit), Heartache Every Moment
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469531905]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
HIM, XX
Альбом (сингл)
Two Decades of Love Metal
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Strange World, Join Me (In Death), Heartkiller, Wings Of A Butterfly, The Kiss Of Dawn (Radio Edit), The Funeral Of Hearts (Radio Edit), Right Here In My Arms (Radio Edit), Pretending, Buried Alive By Love (Radio Edit), Gone With The Sin, Your Sweet Six Six Six, The Sacrament (Radio Edit), Wicked Game, Killing Loneliness, Bleed Well (Radio Edit), In Joy And Sorrow (Radio Edit), Poison Girl, Scared To Death, When Love And Death Embrace (Radio Edit), Heartache Every Moment
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strange World, Join Me (In Death), Heartkiller, Wings Of A Butterfly, The Kiss Of Dawn (Radio Edit), The Funeral Of Hearts (Radio Edit), Right Here In My Arms (Radio Edit), Pretending, Buried Alive By Love (Radio Edit), Gone With The Sin, Your Sweet Six Six Six, The Sacrament (Radio Edit), Wicked Game, Killing Loneliness, Bleed Well (Radio Edit), In Joy And Sorrow (Radio Edit), Poison Girl, Scared To Death, When Love And Death Embrace (Radio Edit), Heartache Every Moment
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HIM - XX : Two Decades Of Love Metal (8718469531905) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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