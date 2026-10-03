Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
4096
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641616
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
4096
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
67
Описание товара Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)
Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 580 руб.9645 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2TB SFYRDK/2000G
-
В наличииЦена 39 050 руб.9763 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 40 740 руб.10185 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
-
В наличииЦена 44 480 руб.11120 руб. в СплитНакопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
-
В наличииЦена 45 360 руб.11340 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 46 070 руб.11518 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E)
-
В наличииЦена 52 300 руб.13075 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)
-
В наличииЦена 53 440 руб.13360 руб. в СплитНакопитель SSD Intel Original SATA III 480Gb (SSDSC2KB480GZ01 99...
-
В наличииЦена 54 520 руб.13630 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
-
В наличииЦена 55 240 руб.13810 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)
-
В наличииЦена 57 180 руб.14295 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 57 220 руб.14305 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)
Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD PC Pet 4TB OEM 2.5" (PCPS004T2)