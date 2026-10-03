Top.Mail.Ru
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 1
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 2
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 3
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 4
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 5
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 6
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 7
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 1
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 2
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 3
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 4
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 5
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 6
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 7
  • Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641351
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
200

Описание товара Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX

Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX Особенности: Высокая эффективность с сертификацией 80 PLUS. Возможность работы в режиме 24/7 при температуре 40?. Мощная линия 12 В. Активная PFC схемотехника. Поддержка разъёмов PCI-E 8pin и PCI-E 6pin. Тихий вентилятор диаметром 120 мм с минимальным уровнем шума 18 дБ.

Отзывы о товаре Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX Особенности: Высокая эффективность с сертификацией 80 PLUS. Возможность работы в режиме 24/7 при температуре 40?. Мощная линия 12 В. Активная PFC схемотехника. Поддержка разъёмов PCI-E 8pin и PCI-E 6pin. Тихий вентилятор диаметром 120 мм с минимальным уровнем шума 18 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Silverstone ST60F-ES230 SST-ST60F-ES230 V1.0 80+ 600W ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...