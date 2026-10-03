Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блок питания 550W ExeGate UN550 ATX SC EX282069RUS-S
Блок питания ExeGate UN550 EX282069RUS выполнен в форм-факторе ATX. Его номинальная мощность составляет 550 Вт, чего вполне достаточно для офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Основной разъем питания 20+4 pin обеспечивает возможность подключения материнских плат различных моделей и годов выпуска.Активная система охлаждения предусматривает постоянное вращение вентилятора размером 12 см. Максимальный уровень шума при его работе не превышает 20 дБа и не потревожит окружающих. Блок питания ExeGate UN550 EX282069RUS оснащен широким спектром защитных функций, что гарантирует безопасную работу подключаемых компонентов компьютера.
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