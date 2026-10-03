Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
24х18х14
Вес, кг.
1.02
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM)
Твердотельный накопитель M.2 Samsung 990 PRO емкостью 1 ТБ оснащен интерфейсом PCI Express 4.0 и поддерживает скорость последовательного чтения и записи до 7300 и 5000 Мб/с соответственно. Устройство использует память TLC 3D NAND и оснащено DRAM объемом 1 Гб. MTBF накопителя составляет 2 млн часов, TBW - 600 ТБ, а DWPD - 0.35.
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Твердотельный накопитель M.2 Samsung 990 PRO емкостью 1 ТБ оснащен интерфейсом PCI Express 4.0 и поддерживает скорость последовательного чтения и записи до 7300 и 5000 Мб/с соответственно. Устройство использует память TLC 3D NAND и оснащено DRAM объемом 1 Гб. MTBF накопителя составляет 2 млн часов, TBW - 600 ТБ, а DWPD - 0.35.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Samsung 1TB 990 PRO Black (MZ-V9P1T0B/AM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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