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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li

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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 1
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 2
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 3
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 4
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 5
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 6
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 7
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 8
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li
9 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х9
Вес, кг.
3.1

Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li

Bort BWS-21LI оснащена мощным 4 амперным аккумулятором, что позволяет работать без необходимости подключения к сети электропитания. Это делает УШМ портативной и удобной в использовании в любом месте, где нет доступа к розетке, так как в комплекте идет дополнительная батарея и быстрое зарядное устройство с током зарядки 4 ампера. Этот инструмент оснащен современным бесщеточным двигателем, который обеспечивает высокую эффективность работы и продолжительный срок службы. Благодаря отсутствию щеток двигатель обладает низкими вибрациями и шумом, что создает комфортные условия работы для оператора, а также долгий срок службы и повышенную мощность при работе. Bort BWS-21LI может использоваться для различных задач, таких как резка, шлифовка, полировка, фрезерование и многое другое. Она подходит для работы с различными материалами, включая дерево, металл, пластик и камень. Ушм имеет плавный пуск и 3 скорости работы от 5000 до 8500 оборотов. Этот инструмент будет полезен как для профессиональных строителей, ремонтников и мастеров по дереву, так и для любителей, занимающихся DIY-проектами в домашних условиях. Он идеально подойдет для строительства, отделки, ремонта и многих других видов работ. Благодаря своей портативности и простоте использования, аккумуляторная бесщеточная ушм Bort BWS-21LI станет незаменимым помощником как на стройплощадке, так и в домашней мастерской. Она позволит вам выполнять задачи с легкостью и точностью, обеспечивая высокий уровень качества и профессионализма.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Bort BWS-21LI оснащена мощным 4 амперным аккумулятором, что позволяет работать без необходимости подключения к сети электропитания. Это делает УШМ портативной и удобной в использовании в любом месте, где нет доступа к розетке, так как в комплекте идет дополнительная батарея и быстрое зарядное устройство с током зарядки 4 ампера. Этот инструмент оснащен современным бесщеточным двигателем, который обеспечивает высокую эффективность работы и продолжительный срок службы. Благодаря отсутствию щеток двигатель обладает низкими вибрациями и шумом, что создает комфортные условия работы для оператора, а также долгий срок службы и повышенную мощность при работе. Bort BWS-21LI может использоваться для различных задач, таких как резка, шлифовка, полировка, фрезерование и многое другое. Она подходит для работы с различными материалами, включая дерево, металл, пластик и камень. Ушм имеет плавный пуск и 3 скорости работы от 5000 до 8500 оборотов. Этот инструмент будет полезен как для профессиональных строителей, ремонтников и мастеров по дереву, так и для любителей, занимающихся DIY-проектами в домашних условиях. Он идеально подойдет для строительства, отделки, ремонта и многих других видов работ. Благодаря своей портативности и простоте использования, аккумуляторная бесщеточная ушм Bort BWS-21LI станет незаменимым помощником как на стройплощадке, так и в домашней мастерской. Она позволит вам выполнять задачи с легкостью и точностью, обеспечивая высокий уровень качества и профессионализма.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li - по цене 9730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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