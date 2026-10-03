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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 760 руб.  4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641035
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
36
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х8х6
Вес, кг.
1.34

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah)

Дрель-шуруповерт BAB-12x2Li-FD широко применяется при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ. Модель отличается наличием одномуфтового быстрозажимного патрона с блокировкой, что позволяет менять оснастку одной рукой. Благодаря превосходной эргономике, удобно лежит в руке, что обеспечивает максимальный комфорт при проведении работ. BAB-12x2Li-FD считается самой популярной дрелью-шуруповертом в своей ценовой категории. К преимуществам инструмента можно отнести прекрасные технические характеристики и небольшой вес. В комплекте идет дополнительная аккумуляторная батарея. Вы можете работать в течение долгого времени, не ощущая усталости и дискомфорта. Инструмент работает от литий-ионной аккумуляторной батареи ёмкостью 1.5 ампер-часа. В заряженном состоянии аккумулятор выдаёт 12 Вольт. Он не разряжается самопроизвольно. Эффект памяти отсутствует. Особенно оценят это пользователи, которые используют инструмент нерегулярно. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи, 1 час. Крутящий момент дрели-шуруповерта 36 Нм. При помощи данного инструмента вы сможете легко ввинчивать крепёжные элементы в бетонные, деревянные, кирпичные основания. Для удобства использования предусмотрена плавная регулировка скорости, сбалансированная конструкция корпуса выполнена с «рукояткой под наклоном», а прорезиненная рукоятка не позволит инструменту выскользнуть из рук в процессе выполнения задачи. Работать BAB 12x2Li-FD можно не только при хорошем, но и при слабом освещении. Предусмотрена LED-подсветка, которая позволяет выполнять поставленные задачи быстрее и с высоким уровнем точности, в том числе и в труднодоступных местах. Демократичная цена – ещё один неоспоримый плюс модели. Дрель-шуруповерт BAB 12x2Li-FD – лучший выбор для дома. Модель подходит для бытового и полупрофессионального использования при проведении ремонта, монтажа разных конструкций. В комплекте с инструментом поставляется быстрозарядное устройство.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-12x2Li-FD (2x1,5 Ah)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель, дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
36
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт BAB-12x2Li-FD широко применяется при проведении строительно-монтажных и ремонтных работ. Модель отличается наличием одномуфтового быстрозажимного патрона с блокировкой, что позволяет менять оснастку одной рукой. Благодаря превосходной эргономике, удобно лежит в руке, что обеспечивает максимальный комфорт при проведении работ. BAB-12x2Li-FD считается самой популярной дрелью-шуруповертом в своей ценовой категории. К преимуществам инструмента можно отнести прекрасные технические характеристики и небольшой вес. В комплекте идет дополнительная аккумуляторная батарея. Вы можете работать в течение долгого времени, не ощущая усталости и дискомфорта. Инструмент работает от литий-ионной аккумуляторной батареи ёмкостью 1.5 ампер-часа. В заряженном состоянии аккумулятор выдаёт 12 Вольт. Он не разряжается самопроизвольно. Эффект памяти отсутствует. Особенно оценят это пользователи, которые используют инструмент нерегулярно. Время, необходимое для полной зарядки аккумуляторной батареи, 1 час. Крутящий момент дрели-шуруповерта 36 Нм. При помощи данного инструмента вы сможете легко ввинчивать крепёжные элементы в бетонные, деревянные, кирпичные основания. Для удобства использования предусмотрена плавная регулировка скорости, сбалансированная конструкция корпуса выполнена с «рукояткой под наклоном», а прорезиненная рукоятка не позволит инструменту выскользнуть из рук в процессе выполнения задачи. Работать BAB 12x2Li-FD можно не только при хорошем, но и при слабом освещении. Предусмотрена LED-подсветка, которая позволяет выполнять поставленные задачи быстрее и с высоким уровнем точности, в том числе и в труднодоступных местах. Демократичная цена – ещё один неоспоримый плюс модели. Дрель-шуруповерт BAB 12x2Li-FD – лучший выбор для дома. Модель подходит для бытового и полупрофессионального использования при проведении ремонта, монтажа разных конструкций. В комплекте с инструментом поставляется быстрозарядное устройство.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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