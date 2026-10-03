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Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый

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Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 1
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 2
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 3
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 4
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 5
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 6
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 7
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 8
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 9
Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 1
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 2
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 3
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 4
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 5
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 6
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 7
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 8
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 9
  • Телевизор Topdevice 32&quot; TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640875
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Характеристики

Бренд
TopDevice
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
4.35

Описание товара Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет белый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый




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Характеристики
Бренд
TopDevice
Тип товара
Телевизоры
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет белый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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