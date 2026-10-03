Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640875
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
4.35
Описание товара Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет белый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет белый цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Телевизор Topdevice 32" TDTV32CN04H_WE (HD 1366x768) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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