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Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK

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Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 1
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 2
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 3
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 4
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 5
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 6
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 7
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 8
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 9
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 10
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 11
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 12
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 13
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 14
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 15
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 16
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 17
Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1450
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 1
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 2
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 3
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 4
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 5
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 6
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 7
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 8
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 9
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 10
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 11
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 12
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 13
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 14
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 15
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 16
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 17
  • Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640657
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Характеристики

Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1450
Габариты
55x108x18.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK

Nokia 2660 Flip (TA-1469 DS, Pop Pink) - классический раскладной мобильный телефон с двумя SIM-картами, ориентированный на тех, кому важны простота, кнопочное управление и компактность. Форм-фактор "раскладушка" защищает клавиатуру и экран в сумке или кармане и позволяет завершать звонок простым закрытием крышки.

Для кого и для каких задач

Телефон подойдёт пожилым пользователям, детям в качестве первого аппарата, а также тем, кому нужен надёжный "звонилка" в дополнение к смартфону. Большие кнопки и понятный интерфейс упрощают набор номера и работу с меню, а громкий динамик и вибровызов помогают не пропустить звонок.

Ключевые особенности

Аппарат оснащён основным дисплеем и дополнительным внешним экраном для просмотра времени и уведомлений в сложенном состоянии. Есть поддержка 4G, FM-радио (часто с возможностью работы без проводной гарнитуры), камера для простых снимков и съёмный аккумулятор с несколькими днями работы в режиме звонков и ожидания.

Важные нюансы перед покупкой

Это не смартфон: здесь нет привычных приложений, мессенджеров и полноценного браузера, поэтому модель стоит выбирать именно как устройство для связи. При выборе важно уточнить поддержку нужных диапазонов 4G у вашего оператора и формат SIM-карт (обычно nano-SIM или micro-SIM, в зависимости от ревизии).

Отзывы о товаре Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK




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Характеристики
Бренд
nokia
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
раскладушка
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
розовый
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
48
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1450
Габариты
55x108x18.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Nokia 2660 Flip (TA-1469 DS, Pop Pink) - классический раскладной мобильный телефон с двумя SIM-картами, ориентированный на тех, кому важны простота, кнопочное управление и компактность. Форм-фактор "раскладушка" защищает клавиатуру и экран в сумке или кармане и позволяет завершать звонок простым закрытием крышки.

Для кого и для каких задач

Телефон подойдёт пожилым пользователям, детям в качестве первого аппарата, а также тем, кому нужен надёжный "звонилка" в дополнение к смартфону. Большие кнопки и понятный интерфейс упрощают набор номера и работу с меню, а громкий динамик и вибровызов помогают не пропустить звонок.

Ключевые особенности

Аппарат оснащён основным дисплеем и дополнительным внешним экраном для просмотра времени и уведомлений в сложенном состоянии. Есть поддержка 4G, FM-радио (часто с возможностью работы без проводной гарнитуры), камера для простых снимков и съёмный аккумулятор с несколькими днями работы в режиме звонков и ожидания.

Важные нюансы перед покупкой

Это не смартфон: здесь нет привычных приложений, мессенджеров и полноценного браузера, поэтому модель стоит выбирать именно как устройство для связи. При выборе важно уточнить поддержку нужных диапазонов 4G у вашего оператора и формат SIM-карт (обычно nano-SIM или micro-SIM, в зависимости от ревизии).

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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