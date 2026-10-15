Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон NOKIA 2660 TA-1469 DS EAC UA POP PINK
Nokia 2660 Flip (TA-1469 DS, Pop Pink) - классический раскладной мобильный телефон с двумя SIM-картами, ориентированный на тех, кому важны простота, кнопочное управление и компактность. Форм-фактор "раскладушка" защищает клавиатуру и экран в сумке или кармане и позволяет завершать звонок простым закрытием крышки.
Для кого и для каких задач
Телефон подойдёт пожилым пользователям, детям в качестве первого аппарата, а также тем, кому нужен надёжный "звонилка" в дополнение к смартфону. Большие кнопки и понятный интерфейс упрощают набор номера и работу с меню, а громкий динамик и вибровызов помогают не пропустить звонок.
Ключевые особенности
Аппарат оснащён основным дисплеем и дополнительным внешним экраном для просмотра времени и уведомлений в сложенном состоянии. Есть поддержка 4G, FM-радио (часто с возможностью работы без проводной гарнитуры), камера для простых снимков и съёмный аккумулятор с несколькими днями работы в режиме звонков и ожидания.
Важные нюансы перед покупкой
Это не смартфон: здесь нет привычных приложений, мессенджеров и полноценного браузера, поэтому модель стоит выбирать именно как устройство для связи. При выборе важно уточнить поддержку нужных диапазонов 4G у вашего оператора и формат SIM-карт (обычно nano-SIM или micro-SIM, в зависимости от ревизии).
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Nokia 2660 Flip (TA-1469 DS, Pop Pink) - классический раскладной мобильный телефон с двумя SIM-картами, ориентированный на тех, кому важны простота, кнопочное управление и компактность. Форм-фактор "раскладушка" защищает клавиатуру и экран в сумке или кармане и позволяет завершать звонок простым закрытием крышки.
Для кого и для каких задач
Телефон подойдёт пожилым пользователям, детям в качестве первого аппарата, а также тем, кому нужен надёжный "звонилка" в дополнение к смартфону. Большие кнопки и понятный интерфейс упрощают набор номера и работу с меню, а громкий динамик и вибровызов помогают не пропустить звонок.
Ключевые особенности
Аппарат оснащён основным дисплеем и дополнительным внешним экраном для просмотра времени и уведомлений в сложенном состоянии. Есть поддержка 4G, FM-радио (часто с возможностью работы без проводной гарнитуры), камера для простых снимков и съёмный аккумулятор с несколькими днями работы в режиме звонков и ожидания.
Важные нюансы перед покупкой
Это не смартфон: здесь нет привычных приложений, мессенджеров и полноценного браузера, поэтому модель стоит выбирать именно как устройство для связи. При выборе важно уточнить поддержку нужных диапазонов 4G у вашего оператора и формат SIM-карт (обычно nano-SIM или micro-SIM, в зависимости от ревизии).
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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