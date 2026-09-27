Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инструмент шоферский
Количество бит, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
13
Количество предметов, шт
19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 640605
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
НИЗ
Тип товара
Инструмент шоферский
Кмоплектация
нет
Инструменты в комплекте
13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот, шарнир
Область применения
автомобильный набор
Посадка головок
1/2 дюйм.
Торцовые головки
трещоточный, 1/2 дюйма
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
13
Количество предметов, шт
19
Мин. размер торцевых головок, мм
10
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х19х6
Вес, кг.
3.5
Описание товара Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)
Набор шоферского инструмента в пластиковом кейсе НИЗ № 3 2761-30 состоит из 19 предметов: 13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот и шарнир. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в пластиковом кейсе размером 420х186х60 мм. Общий вес набора - 3.5 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитРаздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-090, внешний диа...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитРаздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-150, внешний диа...
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 433...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитРаздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-200-150, внешний диа...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитРаздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 433...
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитРаздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитШарнирный двухзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 433...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 433...
-
В наличииЦена 6 550 руб.1638 руб. в СплитШарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 433...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитНабор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУниверсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т
Бренд
НИЗ
Тип товара
Инструмент шоферский
Кмоплектация
нет
Инструменты в комплекте
13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот, шарнир
Область применения
автомобильный набор
Посадка головок
1/2 дюйм.
Торцовые головки
трещоточный, 1/2 дюйма
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
13
Количество предметов, шт
19
Мин. размер торцевых головок, мм
10
Развернуть
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Набор шоферского инструмента в пластиковом кейсе НИЗ № 3 2761-30 состоит из 19 предметов: 13 сменных головок с присоединительным квадратом 1/2 (12.5 мм), два ключа, два удлинителя, коловорот и шарнир. Для удобства хранения и транспортировки набор поставляется в пластиковом кейсе размером 420х186х60 мм. Общий вес набора - 3.5 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инструмент шоферский НИЗ №3, 19 предм., 1/2?, Набор торцовых головок в пластиковом кейсе (2761-30)