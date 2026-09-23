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Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм купить с доставкой в Москве
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Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм

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Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 1
Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 2
Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 3
Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 4
Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
металл
  • Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 1
  • Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 2
  • Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 3
  • Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 4
  • Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм
790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
металл
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х13х3
Вес, г.
816

Описание товара Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм

Струбцина STAYER применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого крутящего момента. Корпус из высокопрочного чугуна. Пластиковые накладки для предотвращения повреждений на поверхностях зажимаемой детали. Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Закаленная рейка.



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Отзывы о товаре Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Струбцина
Материал рукояти
металл
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина STAYER применяется для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Ходовой винт с трапециевидной резьбой для передачи высокого крутящего момента. Корпус из высокопрочного чугуна. Пластиковые накладки для предотвращения повреждений на поверхностях зажимаемой детали. Особый профиль рейки обеспечивает высокую жесткость при зажатии. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка. Закаленная рейка.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленная струбцина F (32095-080-300) STAYER Hercules-F HF-30/8 80х300 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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