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Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) купить с доставкой в Москве
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Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4)

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Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 1
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 2
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 3
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 4
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 5
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 6
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 7
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 8
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Зарядное устройство в комплекте
да
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 1
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 2
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 3
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 4
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 5
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 6
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 7
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 8
  • Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640585
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
21
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4)

Аккумуляторная отвертка ЗУБР 3.6 В, в коробке ЗО-4 предназначена для заворачивания/отворачивания винтов, саморезов и шурупов при использовании соответствующих насадок. Предусмотрено два способа включения естественным нажатием и выключателем. Начальный момент в 0.3 Нм позволяет без повреждения заворачивать самые тонкие шурупы даже в мягкие материалы. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежное удержание. Работа осуществляется от литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда, с увеличенной для отвертки емкостью.



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Отзывы о товаре Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
21
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная отвертка ЗУБР 3.6 В, в коробке ЗО-4 предназначена для заворачивания/отворачивания винтов, саморезов и шурупов при использовании соответствующих насадок. Предусмотрено два способа включения естественным нажатием и выключателем. Начальный момент в 0.3 Нм позволяет без повреждения заворачивать самые тонкие шурупы даже в мягкие материалы. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежное удержание. Работа осуществляется от литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда, с увеличенной для отвертки емкостью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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