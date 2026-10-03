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Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) купить с доставкой в Москве
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Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111)

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Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото 1
Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото 2
Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
  • Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото 1
  • Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото 2
  • Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640557
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Размеры в упаковке, см
12х2х1
Вес, г.
32

Описание товара Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111)

Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Изоляция выполнена из эко-пластика PVC, соответствующего европейскому стандарту RoHS, и надежно защищает жилы от внешних повреждений и электромагнитных помех. Благодаря спиралевидной форме, телефонный провод для трубки обладает высокой износостойкостью, небольшим размером и более удобным в использовании, чем стандартный кабель.

Отзывы о товаре Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Описание
Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Изоляция выполнена из эко-пластика PVC, соответствующего европейскому стандарту RoHS, и надежно защищает жилы от внешних повреждений и электромагнитных помех. Благодаря спиралевидной форме, телефонный провод для трубки обладает высокой износостойкостью, небольшим размером и более удобным в использовании, чем стандартный кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефонный шнур Greenconnect 1.5m 4P4C (джек 4p4c - jack 4p4c) черный (GCR-51111) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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