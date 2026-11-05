Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00)
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00)
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Keris Aimpoint – игровой манипулятор со строгим дизайном и классическим черным цветом, который впишется в любую компьютерную сборку. Конструкция модели предусматривает пять кнопок, каждую из которых можно запрограммировать для выполнения игровым персонажем определенной последовательности действий. Чтобы устройство хорошо перемещалось по любому покрытию компьютерного стола, оно получило оптический светодиодный сенсор ROG AimPoint с максимальным разрешением 36000 dpi. Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Keris Aimpoint облачена в пластиковый корпус с приятным на ощупь матовым покрытием, которое препятствует скапливанию отпечатков пальцев. Модель удобна для хвата правой рукой благодаря своей продуманной форме. При беспроводном подключении манипулятора к компьютеру встроенный аккумулятор гарантирует до 119 часов непрерывной работы. 2-метровый кабель облачен в тканевую оплетку для защиты от истирания.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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