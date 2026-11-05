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Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00)

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Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 1
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 2
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 3
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 4
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 5
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 6
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 7
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 8
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 9
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 10
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 11
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 12
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 13
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 14
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 15
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 16
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 1
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 2
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 3
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 4
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 5
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 6
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 7
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 8
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 9
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 10
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 11
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 12
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 13
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 14
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 15
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 16
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
5 150 руб.  10 780 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00)
5 150 руб. -52%
10 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
47х40х19
Вес, кг.
6.88

Описание товара Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00)

Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Keris Aimpoint – игровой манипулятор со строгим дизайном и классическим черным цветом, который впишется в любую компьютерную сборку. Конструкция модели предусматривает пять кнопок, каждую из которых можно запрограммировать для выполнения игровым персонажем определенной последовательности действий. Чтобы устройство хорошо перемещалось по любому покрытию компьютерного стола, оно получило оптический светодиодный сенсор ROG AimPoint с максимальным разрешением 36000 dpi. Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Keris Aimpoint облачена в пластиковый корпус с приятным на ощупь матовым покрытием, которое препятствует скапливанию отпечатков пальцев. Модель удобна для хвата правой рукой благодаря своей продуманной форме. При беспроводном подключении манипулятора к компьютеру встроенный аккумулятор гарантирует до 119 часов непрерывной работы. 2-метровый кабель облачен в тканевую оплетку для защиты от истирания.

Отзывы о товаре Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Keris Aimpoint – игровой манипулятор со строгим дизайном и классическим черным цветом, который впишется в любую компьютерную сборку. Конструкция модели предусматривает пять кнопок, каждую из которых можно запрограммировать для выполнения игровым персонажем определенной последовательности действий. Чтобы устройство хорошо перемещалось по любому покрытию компьютерного стола, оно получило оптический светодиодный сенсор ROG AimPoint с максимальным разрешением 36000 dpi. Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Keris Aimpoint облачена в пластиковый корпус с приятным на ощупь матовым покрытием, которое препятствует скапливанию отпечатков пальцев. Модель удобна для хвата правой рукой благодаря своей продуманной форме. При беспроводном подключении манипулятора к компьютеру встроенный аккумулятор гарантирует до 119 часов непрерывной работы. 2-метровый кабель облачен в тканевую оплетку для защиты от истирания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT BLK (90MP02V0-BMUA00) - данный товар вы можете купить по цене 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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