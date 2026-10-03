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Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) купить с доставкой в Москве
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Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100)

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Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 1
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 2
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 3
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 4
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 5
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 6
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 7
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 8
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 9
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 10
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 11
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 12
Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хомут
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 1
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 2
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 3
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 4
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 5
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 6
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 7
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 8
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 9
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 10
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 11
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 12
  • Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
190 руб.  230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640429
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Хомут
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100)

Изготовлена из полиамида (PA), известного своей прочностью и долговечностью. Материал устойчив к воздействию УФ-излучения, что гарантирует долгий срок службы даже при постоянном воздействии солнечного света. С внутренним зубчатым зацеплением, что обеспечивает надежное крепление и обвязку кабеля. Пластиковое покрытие защищает поверхность от царапин и других повреждений, а также придает стяжке эстетичный вид. Замок ленточного хомута выполнен в виде пластикового язычка/носика, что обеспечивает удобство и надежность использования. Не содержит галогенов, что делает ее экологически безопасной. Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, что позволяет использовать стяжку в любых погодных условиях. В упаковке 100 штук, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных стяжек.

Отзывы о товаре Хомут Rexant 2.5х100 мм 100 шт белый (07-0100)




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Хомут
Описание
Изготовлена из полиамида (PA), известного своей прочностью и долговечностью. Материал устойчив к воздействию УФ-излучения, что гарантирует долгий срок службы даже при постоянном воздействии солнечного света. С внутренним зубчатым зацеплением, что обеспечивает надежное крепление и обвязку кабеля. Пластиковое покрытие защищает поверхность от царапин и других повреждений, а также придает стяжке эстетичный вид. Замок ленточного хомута выполнен в виде пластикового язычка/носика, что обеспечивает удобство и надежность использования. Не содержит галогенов, что делает ее экологически безопасной. Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, что позволяет использовать стяжку в любых погодных условиях. В упаковке 100 штук, что позволяет сэкономить на приобретении дополнительных стяжек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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