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Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM

13 Отзывы
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Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 2
Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 3
Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
  • Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 2
  • Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 3
  • Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 650 руб. 
Начислим 411 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640270
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
25 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Тактовая частота
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5, DDR4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х1
Вес, кг.
4.35

Описание товара Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM

Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM: Экспертный обзор

Процессор Intel Core i5-14600KF в OEM-комплектации представляет собой мощный и сбалансированный чип для геймеров и энтузиастов, желающих получить максимум производительности за разумные деньги. Он идеально подходит для создания игровой системы высокого уровня или рабочей станции для монтажа видео и работы в требовательных приложениях, где важна как однопоточная, так и многопоточная скорость. Установка возможна на материнские платы с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z790, B760, H770 и Z690/B660/H610 с обновленной прошивкой BIOS, что дает широкий выбор по цене и функционалу.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake Refresh, сочетающая 6 производительных ядер P-Core (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-Core (Gracemont), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Базовая частота производительных ядер составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.3 ГГц в турбо-режиме, обеспечивая выдающуюся скорость в играх и приложениях, чувствительных к частоте одного ядра. Техпроцесс Intel 7 и увеличенный объем интеллектуального кэша L3 (24 МБ) значительно сокращают задержки, повышая общую отзывчивость системы в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих, предлагая максимальную частоту до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4 в двухканальном режиме. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для подключения новейших видеокарт, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей, что исключает узкие места в подсистеме ввода-вывода. Важно отметить, что индекс "F" в названии модели означает отсутствие встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в режиме турбо (MTP) он может существенно превышать это значение, достигая 181 Вт, что требует ответственного подхода к выбору системы охлаждения - рекомендуется мощный башенный кулер или СЖО. Буква "K" в названии подтверждает полную разблокированность множителя для ручного разгона, открывая широкие возможности для тонкой настройки частоты и напряжений на материнских платах с чипсетами серии Z. Для стабильной работы в разгоне критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, что делает ее непригодной для систем без дискретной видеокарты, но с другой стороны - позволяет сосредоточить все ресурсы чипа на вычислительных задачах. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.265/HEVC, технологию Intel Thread Director для оптимизации нагрузки между ядрами в Windows 11, а также Resizable BAR для прямого доступа видеокарты к всей памяти CPU, что в играх может приносить дополнительный прирост производительности.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой необходимо убедиться в наличии совместимой материнской платы и мощной системы охлаждения, способной справиться с пиковым энергопотреблением. При сборке на платах с чипсетами серии 600 обязательно потребуется обновление BIOS для корректной работы с процессорами 14-го поколения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности и температурных режимов, особенно если планируется разгон. Этот процессор - отличный выбор для тех, кто собирает производительную игровую систему с дискретной видеокартой и хочет иметь запас мощности для будущих апгрейдов.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM

Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
запустился без проблем, пока полет нормальный, в Ситилинк выдали на отрезном блистере, будьте готовы он будет без крышки, попросил ребят стрейч пленкой замотали и норм
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Николай Ц.

Достоинства:


Комментарий:
На этот процессор нужно хорошее охлаждение и урезать вольтаж, аида нагревает его до 100 моментом, но в играх не греется, в сталкер 2 на максималках тестил, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор огонь. Подхватил частоту 6000 МГц сразу после установки без дополнительных телодвижений. Приходит на пункт выдачи в простой пластиковой упаковке без пломб (я напрягся в начале, но это стандарт, так что беспокоится не стоит) Процессор греется, вместе с видеокартой жарко будет всем:)) так что об охлаждении надо позаботиться:))
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Неделю уже честно отработал. В некстген версии того же ведьмака больше 35% не нагружается, температура доходит до 60°- это максимум. HELLDIVERS, Cyberpunk, корявый EFT, RDR2 честно тянет в тандеме с RTX 4060ti 16GB от Гигов.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный проц по отличной цене. ситилинк рулит
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Горячий, в стресс тесте CPU-Z температура доходит до 90 градусов под башней Гаммакс 400. Чип не самый удачный, в бенчмарке CPU-Z в многопотоке вместо положенных 10100 попугаев всего 9700, видимо поэтому их и продают дешевле. Снял одну звезду за это.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор. Заказал и забрал в этот же день.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Проц целый,работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Дешевле, чем в самом Ситилинке. Работает. Нагрузку держит. Двоякие впечатления. С одной стороны все работает, а с другой есть небольшая царапина с внутренней стороны...
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор,охлад вертушка ,справляется без проблем,хотя все пишут что горячии,пока все хорошо,если,что измениться дополню отзыв,доставка в срок,быстро.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мощный, работает без нареканий. Пришел в заявленные сроки, и даже быстрее.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, товаром довольна
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший современный процессор, для игр отличный вариант который не уступает более дорогим решениям, т.к упор в основном идет в видеокарту. Пришел новым, работает без проблем.



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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14600KF
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L2
20
Объем кэша L3
24
Развернуть
Тактовая частота
3.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5, DDR4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM: Экспертный обзор

Процессор Intel Core i5-14600KF в OEM-комплектации представляет собой мощный и сбалансированный чип для геймеров и энтузиастов, желающих получить максимум производительности за разумные деньги. Он идеально подходит для создания игровой системы высокого уровня или рабочей станции для монтажа видео и работы в требовательных приложениях, где важна как однопоточная, так и многопоточная скорость. Установка возможна на материнские платы с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z790, B760, H770 и Z690/B660/H610 с обновленной прошивкой BIOS, что дает широкий выбор по цене и функционалу.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake Refresh, сочетающая 6 производительных ядер P-Core (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-Core (Gracemont), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Базовая частота производительных ядер составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.3 ГГц в турбо-режиме, обеспечивая выдающуюся скорость в играх и приложениях, чувствительных к частоте одного ядра. Техпроцесс Intel 7 и увеличенный объем интеллектуального кэша L3 (24 МБ) значительно сокращают задержки, повышая общую отзывчивость системы в многозадачных сценариях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих, предлагая максимальную частоту до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4 в двухканальном режиме. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для подключения новейших видеокарт, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей, что исключает узкие места в подсистеме ввода-вывода. Важно отметить, что индекс "F" в названии модели означает отсутствие встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон

Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в режиме турбо (MTP) он может существенно превышать это значение, достигая 181 Вт, что требует ответственного подхода к выбору системы охлаждения - рекомендуется мощный башенный кулер или СЖО. Буква "K" в названии подтверждает полную разблокированность множителя для ручного разгона, открывая широкие возможности для тонкой настройки частоты и напряжений на материнских платах с чипсетами серии Z. Для стабильной работы в разгоне критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, что делает ее непригодной для систем без дискретной видеокарты, но с другой стороны - позволяет сосредоточить все ресурсы чипа на вычислительных задачах. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.265/HEVC, технологию Intel Thread Director для оптимизации нагрузки между ядрами в Windows 11, а также Resizable BAR для прямого доступа видеокарты к всей памяти CPU, что в играх может приносить дополнительный прирост производительности.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой необходимо убедиться в наличии совместимой материнской платы и мощной системы охлаждения, способной справиться с пиковым энергопотреблением. При сборке на платах с чипсетами серии 600 обязательно потребуется обновление BIOS для корректной работы с процессорами 14-го поколения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности и температурных режимов, особенно если планируется разгон. Этот процессор - отличный выбор для тех, кто собирает производительную игровую систему с дискретной видеокартой и хочет иметь запас мощности для будущих апгрейдов.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
запустился без проблем, пока полет нормальный, в Ситилинк выдали на отрезном блистере, будьте готовы он будет без крышки, попросил ребят стрейч пленкой замотали и норм
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Николай Ц.

Достоинства:


Комментарий:
На этот процессор нужно хорошее охлаждение и урезать вольтаж, аида нагревает его до 100 моментом, но в играх не греется, в сталкер 2 на максималках тестил, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор огонь. Подхватил частоту 6000 МГц сразу после установки без дополнительных телодвижений. Приходит на пункт выдачи в простой пластиковой упаковке без пломб (я напрягся в начале, но это стандарт, так что беспокоится не стоит) Процессор греется, вместе с видеокартой жарко будет всем:)) так что об охлаждении надо позаботиться:))
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Неделю уже честно отработал. В некстген версии того же ведьмака больше 35% не нагружается, температура доходит до 60°- это максимум. HELLDIVERS, Cyberpunk, корявый EFT, RDR2 честно тянет в тандеме с RTX 4060ti 16GB от Гигов.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный проц по отличной цене. ситилинк рулит
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Горячий, в стресс тесте CPU-Z температура доходит до 90 градусов под башней Гаммакс 400. Чип не самый удачный, в бенчмарке CPU-Z в многопотоке вместо положенных 10100 попугаев всего 9700, видимо поэтому их и продают дешевле. Снял одну звезду за это.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший процессор. Заказал и забрал в этот же день.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Проц целый,работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Дешевле, чем в самом Ситилинке. Работает. Нагрузку держит. Двоякие впечатления. С одной стороны все работает, а с другой есть небольшая царапина с внутренней стороны...
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный процессор,охлад вертушка ,справляется без проблем,хотя все пишут что горячии,пока все хорошо,если,что измениться дополню отзыв,доставка в срок,быстро.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мощный, работает без нареканий. Пришел в заявленные сроки, и даже быстрее.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, товаром довольна
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший современный процессор, для игр отличный вариант который не уступает более дорогим решениям, т.к упор в основном идет в видеокарту. Пришел новым, работает без проблем.


Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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