Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
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Характеристики
Описание товара Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM: Экспертный обзор
Процессор Intel Core i5-14600KF в OEM-комплектации представляет собой мощный и сбалансированный чип для геймеров и энтузиастов, желающих получить максимум производительности за разумные деньги. Он идеально подходит для создания игровой системы высокого уровня или рабочей станции для монтажа видео и работы в требовательных приложениях, где важна как однопоточная, так и многопоточная скорость. Установка возможна на материнские платы с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z790, B760, H770 и Z690/B660/H610 с обновленной прошивкой BIOS, что дает широкий выбор по цене и функционалу.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake Refresh, сочетающая 6 производительных ядер P-Core (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-Core (Gracemont), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Базовая частота производительных ядер составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.3 ГГц в турбо-режиме, обеспечивая выдающуюся скорость в играх и приложениях, чувствительных к частоте одного ядра. Техпроцесс Intel 7 и увеличенный объем интеллектуального кэша L3 (24 МБ) значительно сокращают задержки, повышая общую отзывчивость системы в многозадачных сценариях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих, предлагая максимальную частоту до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4 в двухканальном режиме. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для подключения новейших видеокарт, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей, что исключает узкие места в подсистеме ввода-вывода. Важно отметить, что индекс "F" в названии модели означает отсутствие встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в режиме турбо (MTP) он может существенно превышать это значение, достигая 181 Вт, что требует ответственного подхода к выбору системы охлаждения - рекомендуется мощный башенный кулер или СЖО. Буква "K" в названии подтверждает полную разблокированность множителя для ручного разгона, открывая широкие возможности для тонкой настройки частоты и напряжений на материнских платах с чипсетами серии Z. Для стабильной работы в разгоне критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, что делает ее непригодной для систем без дискретной видеокарты, но с другой стороны - позволяет сосредоточить все ресурсы чипа на вычислительных задачах. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.265/HEVC, технологию Intel Thread Director для оптимизации нагрузки между ядрами в Windows 11, а также Resizable BAR для прямого доступа видеокарты к всей памяти CPU, что в играх может приносить дополнительный прирост производительности.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой необходимо убедиться в наличии совместимой материнской платы и мощной системы охлаждения, способной справиться с пиковым энергопотреблением. При сборке на платах с чипсетами серии 600 обязательно потребуется обновление BIOS для корректной работы с процессорами 14-го поколения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности и температурных режимов, особенно если планируется разгон. Этот процессор - отличный выбор для тех, кто собирает производительную игровую систему с дискретной видеокартой и хочет иметь запас мощности для будущих апгрейдов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С разблокированным множителем
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Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM: Экспертный обзор
Процессор Intel Core i5-14600KF в OEM-комплектации представляет собой мощный и сбалансированный чип для геймеров и энтузиастов, желающих получить максимум производительности за разумные деньги. Он идеально подходит для создания игровой системы высокого уровня или рабочей станции для монтажа видео и работы в требовательных приложениях, где важна как однопоточная, так и многопоточная скорость. Установка возможна на материнские платы с сокетом LGA 1700 на чипсетах Z790, B760, H770 и Z690/B660/H610 с обновленной прошивкой BIOS, что дает широкий выбор по цене и функционалу.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит усовершенствованная гибридная архитектура Raptor Lake Refresh, сочетающая 6 производительных ядер P-Core (Golden Cove) и 8 энергоэффективных ядер E-Core (Gracemont), что в сумме дает 20 потоков обработки данных. Базовая частота производительных ядер составляет 3.5 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5.3 ГГц в турбо-режиме, обеспечивая выдающуюся скорость в играх и приложениях, чувствительных к частоте одного ядра. Техпроцесс Intel 7 и увеличенный объем интеллектуального кэша L3 (24 МБ) значительно сокращают задержки, повышая общую отзывчивость системы в многозадачных сценариях.
Кэш, память и контроллеры
Контроллер памяти процессора поддерживает как современный стандарт DDR5, так и более доступный DDR4, что позволяет гибко подходить к выбору комплектующих, предлагая максимальную частоту до 5600 МГц для DDR5 и 3200 МГц для DDR4 в двухканальном режиме. Интегрированный контроллер PCI Express 5.0 предоставляет 16 линий для подключения новейших видеокарт, а также дополнительно 4 линии PCIe 4.0 для скоростных накопителей, что исключает узкие места в подсистеме ввода-вывода. Важно отметить, что индекс "F" в названии модели означает отсутствие встроенного графического ядра, поэтому для работы системы обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон
Номинальный теплопакет (Base TDP) процессора заявлен на уровне 125 Вт, однако в режиме турбо (MTP) он может существенно превышать это значение, достигая 181 Вт, что требует ответственного подхода к выбору системы охлаждения - рекомендуется мощный башенный кулер или СЖО. Буква "K" в названии подтверждает полную разблокированность множителя для ручного разгона, открывая широкие возможности для тонкой настройки частоты и напряжений на материнских платах с чипсетами серии Z. Для стабильной работы в разгоне критически важна материнская плата с качественной цепью питания (VRM), рассчитанной на высокие токи.
Интегрированная графика и доп. функции
Данная модель не оснащена встроенным графическим ядром, что делает ее непригодной для систем без дискретной видеокарты, но с другой стороны - позволяет сосредоточить все ресурсы чипа на вычислительных задачах. Процессор поддерживает ключевые современные технологии, включая аппаратное декодирование видеоформатов AV1 и H.265/HEVC, технологию Intel Thread Director для оптимизации нагрузки между ядрами в Windows 11, а также Resizable BAR для прямого доступа видеокарты к всей памяти CPU, что в играх может приносить дополнительный прирост производительности.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой необходимо убедиться в наличии совместимой материнской платы и мощной системы охлаждения, способной справиться с пиковым энергопотреблением. При сборке на платах с чипсетами серии 600 обязательно потребуется обновление BIOS для корректной работы с процессорами 14-го поколения. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты системы (например, AIDA64, Cinebench) для проверки стабильности и температурных режимов, особенно если планируется разгон. Этот процессор - отличный выбор для тех, кто собирает производительную игровую систему с дискретной видеокартой и хочет иметь запас мощности для будущих апгрейдов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel 14-го поколения, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С разблокированным множителем
Достоинства:
Комментарий:
запустился без проблем, пока полет нормальный, в Ситилинк выдали на отрезном блистере, будьте готовы он будет без крышки, попросил ребят стрейч пленкой замотали и норм
Достоинства:
Комментарий:
На этот процессор нужно хорошее охлаждение и урезать вольтаж, аида нагревает его до 100 моментом, но в играх не греется, в сталкер 2 на максималках тестил, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Процессор огонь. Подхватил частоту 6000 МГц сразу после установки без дополнительных телодвижений. Приходит на пункт выдачи в простой пластиковой упаковке без пломб (я напрягся в начале, но это стандарт, так что беспокоится не стоит) Процессор греется, вместе с видеокартой жарко будет всем:)) так что об охлаждении надо позаботиться:))
Достоинства:
Комментарий:
Неделю уже честно отработал. В некстген версии того же ведьмака больше 35% не нагружается, температура доходит до 60°- это максимум. HELLDIVERS, Cyberpunk, корявый EFT, RDR2 честно тянет в тандеме с RTX 4060ti 16GB от Гигов.
Достоинства:
Комментарий:
отличный проц по отличной цене. ситилинк рулит
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Горячий, в стресс тесте CPU-Z температура доходит до 90 градусов под башней Гаммакс 400. Чип не самый удачный, в бенчмарке CPU-Z в многопотоке вместо положенных 10100 попугаев всего 9700, видимо поэтому их и продают дешевле. Снял одну звезду за это.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор. Заказал и забрал в этот же день.
Достоинства:
Комментарий:
Проц целый,работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Дешевле, чем в самом Ситилинке. Работает. Нагрузку держит. Двоякие впечатления. С одной стороны все работает, а с другой есть небольшая царапина с внутренней стороны...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор,охлад вертушка ,справляется без проблем,хотя все пишут что горячии,пока все хорошо,если,что измениться дополню отзыв,доставка в срок,быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, работает без нареканий. Пришел в заявленные сроки, и даже быстрее.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, товаром довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший современный процессор, для игр отличный вариант который не уступает более дорогим решениям, т.к упор в основном идет в видеокарту. Пришел новым, работает без проблем.
Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
Достоинства:
Комментарий:
запустился без проблем, пока полет нормальный, в Ситилинк выдали на отрезном блистере, будьте готовы он будет без крышки, попросил ребят стрейч пленкой замотали и норм
Достоинства:
Комментарий:
На этот процессор нужно хорошее охлаждение и урезать вольтаж, аида нагревает его до 100 моментом, но в играх не греется, в сталкер 2 на максималках тестил, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Процессор огонь. Подхватил частоту 6000 МГц сразу после установки без дополнительных телодвижений. Приходит на пункт выдачи в простой пластиковой упаковке без пломб (я напрягся в начале, но это стандарт, так что беспокоится не стоит) Процессор греется, вместе с видеокартой жарко будет всем:)) так что об охлаждении надо позаботиться:))
Достоинства:
Комментарий:
Неделю уже честно отработал. В некстген версии того же ведьмака больше 35% не нагружается, температура доходит до 60°- это максимум. HELLDIVERS, Cyberpunk, корявый EFT, RDR2 честно тянет в тандеме с RTX 4060ti 16GB от Гигов.
Достоинства:
Комментарий:
отличный проц по отличной цене. ситилинк рулит
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Горячий, в стресс тесте CPU-Z температура доходит до 90 градусов под башней Гаммакс 400. Чип не самый удачный, в бенчмарке CPU-Z в многопотоке вместо положенных 10100 попугаев всего 9700, видимо поэтому их и продают дешевле. Снял одну звезду за это.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший процессор. Заказал и забрал в этот же день.
Достоинства:
Комментарий:
Проц целый,работает нормально
Достоинства:
Комментарий:
Дешевле, чем в самом Ситилинке. Работает. Нагрузку держит. Двоякие впечатления. С одной стороны все работает, а с другой есть небольшая царапина с внутренней стороны...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный процессор,охлад вертушка ,справляется без проблем,хотя все пишут что горячии,пока все хорошо,если,что измениться дополню отзыв,доставка в срок,быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, работает без нареканий. Пришел в заявленные сроки, и даже быстрее.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, товаром довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший современный процессор, для игр отличный вариант который не уступает более дорогим решениям, т.к упор в основном идет в видеокарту. Пришел новым, работает без проблем.