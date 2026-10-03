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SSD Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS)

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Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 8
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 9
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 10
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 11
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 12
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 13
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 10
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 11
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 12
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 13
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640246
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
28х24х5
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS)

SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] объемом 256 Гб создан для того, чтобы увеличить память ноутбука или ПК, а также прокачать его производительность. Скорость чтения файлов устройством составляет 1900 Мбайт/с, а записи – 1000 Мбайт/с. Благодаря ширине и длине накопителя 2.2 и 8 см соответственно место для установки ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] найдется в корпусе даже самого компактного ультрабука и нетбука. Поставляется накопитель вместе с алюминиевым радиатором. Ресурс перезаписи достигает 80 ТБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] объемом 256 Гб создан для того, чтобы увеличить память ноутбука или ПК, а также прокачать его производительность. Скорость чтения файлов устройством составляет 1900 Мбайт/с, а записи – 1000 Мбайт/с. Благодаря ширине и длине накопителя 2.2 и 8 см соответственно место для установки ADATA LEGEND 700 [ALEG-700-256GCS] найдется в корпусе даже самого компактного ультрабука и нетбука. Поставляется накопитель вместе с алюминиевым радиатором. Ресурс перезаписи достигает 80 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB LEGEND 700 (ALEG-700-256GCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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