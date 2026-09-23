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Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60 купить с доставкой в Москве
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Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60

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Накопитель SSD Kioxia 2.5&quot; 1600GB PM7-V Series SAS 12Gb (KPM71VUG1T60)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 450 руб. 
Начислим 3064 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60
191 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Объем накопителя
1.6
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60

Корпоративные SSD-накопители PM7-V-серии с интерфейсом 24G SAS от KIOXIA оптимизированы для применений в задачах со смешанной нагрузкой, включая реляционные базы данных, потоковую передачу медиа, хранение данных и веб-службы. Серия предназначена для обеспечения баланса производительности, надежности, емкости и долговечности в задачах со смешанной нагрузкой чтения и записи, и интенсивным чтением.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60




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Характеристики
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Объем накопителя
1.6
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Описание
Корпоративные SSD-накопители PM7-V-серии с интерфейсом 24G SAS от KIOXIA оптимизированы для применений в задачах со смешанной нагрузкой, включая реляционные базы данных, потоковую передачу медиа, хранение данных и веб-службы. Серия предназначена для обеспечения баланса производительности, надежности, емкости и долговечности в задачах со смешанной нагрузкой чтения и записи, и интенсивным чтением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60 - по цене 191450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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