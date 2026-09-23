Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 450 руб.
В наличии
Код товара: 640171
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191 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Объем накопителя
1.6
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60
Корпоративные SSD-накопители PM7-V-серии с интерфейсом 24G SAS от KIOXIA оптимизированы для применений в задачах со смешанной нагрузкой, включая реляционные базы данных, потоковую передачу медиа, хранение данных и веб-службы. Серия предназначена для обеспечения баланса производительности, надежности, емкости и долговечности в задачах со смешанной нагрузкой чтения и записи, и интенсивным чтением.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Объем накопителя
1.6
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
SSD
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Корпоративные SSD-накопители PM7-V-серии с интерфейсом 24G SAS от KIOXIA оптимизированы для применений в задачах со смешанной нагрузкой, включая реляционные базы данных, потоковую передачу медиа, хранение данных и веб-службы. Серия предназначена для обеспечения баланса производительности, надежности, емкости и долговечности в задачах со смешанной нагрузкой чтения и записи, и интенсивным чтением.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 1.6TB SAS 2.5" KPM71VUG1T60 - по цене 191450 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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