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Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20 купить с доставкой в Москве
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Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20

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Накопитель SSD Kioxia 2.5&quot; 3200GB SAS 24G (KPM71VUG3T20)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
386 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640170
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Характеристики

Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
98

Описание товара Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20

Накопитель Kioxia KPM71VUG3T20 обладает превосходными характеристиками и собран из качественных материалов, что обеспечивает ему высокую надежность и длительный срок службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20




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Характеристики
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Описание
Накопитель Kioxia KPM71VUG3T20 обладает превосходными характеристиками и собран из качественных материалов, что обеспечивает ему высокую надежность и длительный срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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