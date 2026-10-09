Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
386 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640170
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Характеристики
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
98
Описание товара Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20
Накопитель Kioxia KPM71VUG3T20 обладает превосходными характеристиками и собран из качественных материалов, что обеспечивает ему высокую надежность и длительный срок службы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kioxia
Тип товара
SSD накопители
Накопитель Kioxia KPM71VUG3T20 обладает превосходными характеристиками и собран из качественных материалов, что обеспечивает ему высокую надежность и длительный срок службы.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель SSD Kioxia PM7-V Series 3.2TB SAS 2.5" KPM71VUG3T20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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